A viadalon történteket Csősz-Tóth Norbert Hanshi, a házigazda egyesület technikai igazgatója értékelte:

– Szövetségünk immár nyolcadik alkalommal rendezte meg a nyílt országos bajnokságot – mondta. – A versenyen 14 egyesület 120 versenyzője vett részt, ami egészen magasnak tekinthető, hiszen az országban másutt is sok rangos verseny esett erre az időszakra. A magunk tapasztalata és a visszajelzések alapján is elmondható, hogy a lebonyolítás és a mérkőzések színvonala is évről-évre emelkedik. Név szerint lehetetlen lenne felsorolni azt a sok embert, aki munkájával, csapatával, vagy résztvevőként segítette a rendezvény sikeres lebonyolítását. Köszönjük mindenkinek a közreműködést!

A Shotokan SE Keszthely növendékei szép eredményeket értek el. Kerék Maximilián aranyérmes lett kumitében, bronzérmet katában. Takács Áron ezüstéremmel gazdagodott kumitében és katában is, míg Ekler Attila katában végzett ezüstérmes helyen.