A Déli-Bakonyban, Ajka térségében a hosszútávú országos bajnokság és a pontbegyűjtő ob volt a soron a túlnyomó részt tiszta szálerdőben, domborzatilag változatos terepen. Az egyéni versenyen egy zalai érem mellett több jó helyezés született. Jó versenyzéssel országos bajnoki címet szerzett Császár Éva (Göcsej KTFE), aki fiatalabb korosztályban - N35A - versenyezve nyert. Jobb zalai eredmények. N18E: 9. Radó Gyöngyvér (TRIÓ Egerszeg ZTC). N21E: 10. Takács Orsolya (Göcsej KTFE). N40A: 7. Pap Viktória (TRIÓ Egerszeg ZTC). N45A: 4. Sárecz Éva (TRIÓ Egerszeg ZTC). N50A: 6. Porgányiné Henrich Piroska (TRIÓ Egerszeg ZTC). F14E: 10. Véber Dominik (TRIÓ Egerszeg ZTC). F16A: 4. Hegedűs Márton (Göcsej KTFE), 7. Mézes Botond Csegő (Göcsej KTFE). F60A: 5. Varga József (Göcsej KTFE). Azonos helyszínen, de a terep laposabb, gyorsabb részén következett másnap a pontbegyűjtő bajnokság. A Göcsej KTFE hét, a TRIÓ Egerszeg ZTC hat csapatot indított. A zalai klubok öt csapata is dobogóra állhatott. A három fős együttesek tagjainak a kötelező pálya mellett a maguk által szétosztott további ellenőrző pontokat kellett mihamarabb összegyűjteni, ami a végeredményt adta. Pontszerző zalai eredmények. N16E: 3. Göcsej KTFE (Pozsega Mira, Schmal Kitti, Müller Sarolta), 4. TRIÓ Egerszeg ZTC (Dóra Csepke, Porgányi Emma, Várady Helka). N20E: 3. TRIÓ Egerszeg ZTC (Kolcsár Panna, Radó Gyöngyvér, Francsics Tamara). N21E: 8. Göcsej KTFE (Takács Orsolya, Takács Szilvia, Pózna Anna Ibolya). N105: 1. Göcsej KTFE (Bertóti Regina, Császár Éva, Szivák Ildikó). N125: 2. TRIÓ Egerszeg ZTC (Pap Viktória, Porgányiné Henrich Piroska, Sárecz Éva). F16E: 5. Göcsej KTFE (Hegedűs Márton, Czigány Mátyás, Mézes Botond Csegő). F21E: 10. Göcsej KTFE (Éles András, Hegedűs Máté, Varga József). F145: 3. TRIÓ Egerszeg ZTC (Kaj Csaba, Mitró Zoltán, Fehér Ferenc). A bakonyból aztn a Nyírségbe kellett "átugraniuk" mindazoknak, akik az éjszakai országos bajnokságon is részt akartak venni. Napkor és térségében a két zalai tájfutó egyesület – Göcsej KTFE, TRIÓ Egerszeg ZTC - sportolói is rajthoz álltak. A nagy távolság miatt ezúttal mérsékeltebb létszámban indultak, ám annál eredményesebben szerepeltek. A N35A kategóriában Császár Éva (Göcsej KTFE) futott nagyszerűen és győzelmével országos bajnoki címet szerzett. Az F50A kategóriában Fehér Ferenc (TRIÓ Egerszeg ZTC) magabiztos versenyzéssel teljesítette a technikás hosszú, de gyors pályát, amelyen a 2. helyen végzett. Pontszerző zalai eredmények. N21A: 8. Pózna Anna Ibolya (Göcsej KTFE). N40A: 4. Pap Viktória (TRIÓ Egerszeg ZTC). F16A: 4. Hegedűs Márton (Göcsej KTFE), 6. Mézes Botond Csegő (Göcsej KTFE). F60A: 5. Varga József (Göcsej KTFE).

Forrás: ZTC