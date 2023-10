OSE Lions - Zalakerámia-ZTE KK 114-79 (25-20, 36-20, 24-21, 29-18)

Krajnyik András sportcsarnok, 1000 néző. Jv.: Goda, Nagy V., Szilágyi.

OSE: Ruják 3/3, Szabadfi 7/3, Gholston 22/12, Thomas 12/6, Polutak 18. Csere: Riddley 20/3, Jefferson 18/3, Balsay 2, Gáspár, Illés 8/6, Árva-File 4. Vezetőedző: Simon Petrov.

ZTE: Hicks 22/6, Németh 7, Csátaljay 2, Lekunas 11, Tóth Á. 14. Csere: Csuti 7, Keller 11/6, Mishula 5/3, Szalay, Simó. Vezetőedző: Lubomir Ruzicka.

Kipontozódott: Jefferson (33.).

A sérülthelyzet nem sokat javult a hét második felében a zalaiaknál: Danilo Ostojic mellett ezúttal Quinton Green sem tudta vállalni a játékot, Oleksandr Mishula pedig visszatért, de ugyanúgy nem volt száz százalékos állapotban, mint Tony Hicks.

Az elején 5-4-re vezetett a ZTE, rossz hír volt viszont, hogy Tóthnak a második percben meglett az első két személyi hibája. Mindkét oldalon rendkívül pontatlan triplakísérleteket láthattunk, majd a ZTE-ben pályára lépett Mishula. Az Oroszlány érte el előbb az utazósebességet (6. p.: 16-9), ebből az első egerszegi időkérés következett. A ZTE ukrán légiósán még érződött, hogy nem lendült játékba, de a csapat jól küzdött és nem szakadt le (8. p.: 21-18). Az első negyedet duplával zárta, majd a másodikat azzal nyitotta a ZTE (25-22). Kétpontos dobást alig hibáztak az egerszegiek (7 kísérlet/6 találat), távolról viszont alig találtak be (10/2). A 11. perc végén Hicks 2+1-es akció végén, 12. pontjával egyenlített, és ebben a pillanatban kevesen hihették, hogy az OSE a folytatásban állva hagyja ellenfelét. Mert a hazaiak ismét felpörögtek (13. p.: 32-25), a zalai bajokat pedig tetézte Lekunas harmadik személyi hibája. A vendégek az ellenfél palánkja alatt elszúrtak egy alapvonali bedobást, a lerohanás végén a hazai zsákolás pedig már majdnem tízpontos OSE-előnyt eredményezett (36-27). A pályán a kék-fehérek elveszítették a fonalat, a kispad pedig kireklamált egy technikait (15. p.: 38-27). A Zetének semmi sem sikerült, a túloldalon viszont Riddley, majd Gholston is betalált távolról (44-27). Lekunas kétszer is kihagyott két büntetőt, de a második dobásokat a játékvezetők rendre megismételtették és akkor már sikerültek. A litván játékos bő 14 játékperc alatt így is csak 3 pontnál tartott, a hazai csapat pedig 52-35-re vezetett. A ZTE sem védekezésben, sem támadásban nem nyújtott megfelelőt, az OSE pedig még a nagyszünetre meghaladta a húszpontos előnyt (59-38).

A 61-40-es félidei hazai vezetés, valamint a játék képe sem ígért sok jót a ZTE-nek a második félidőre, a különbség pedig a folytatásban is ütemesen nőtt (24. p.: 72-45). Zalai oldalon kellemes színfolt volt, hogy Keller nem hibázott dobást (mezőnyből és a büntetővonalról is 3/3), de sokkal többet számított, hogy a csapat három cserével volt kénytelen végigjátszani a meccs érdemi részét. A hazaiak már zsebben érezve a győzelmet lazítottak a szorításon (26. p.: 74-53), edzőjük időkérés során hívta fel a figyelmüket, mennyire tévednek. A folytatásban a házigazda lábra is kapott (közben a ZTE-nél Hicks és Tóth is pihent), és kis különbséggel a harmadik negyedet is megnyerték. A záró játékrészre Lekunas belejött a büntetődobásba, összességében 15 próbálkozásból 11 pontot szerzett, más távolságból azonban nem volt kosara (35. p.: 91-68). Lassabban teltek a másodpercek, mint ahogy a zetések szerették volna, bőven belefért még például az Oroszlány századik pontja is (37. p.: 101-71), sőt... A hazaiak fiatalokra cserélték brillírozó légiósaikat (az öt játékos 90 pontot termelt), zalai oldalon pedig reménykedhetnek: egyszer az ő vendégjátékosaik is meggyógyulnak, és megmutatják mit tudnak valójában.