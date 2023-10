Sérülések nehezítették a munkát, aztán jött két vereség, és a játék sem volt éppen olyan, mint azt várni lehetett volna. Így aztán érthető volt, hogy a keddi siker után mindenki fújthatott egyet, bár nem voltunk ott minden egerszegi játékos mellett.... Ráadásul a Kecskemét elleni találkozó sem indult jól, hiszen a vendégek a 14. percig vezettek és csak a fordulás után tudta a ZTE KK elérni, hogy onnantól már nála legyen az előny. Ami nem volt nagy, de mégis csak előny volt, ami láthatóan fontos szempontnak bizonyult. Addig ugyanis sokszor nem tűnt gördülékenynek a zalaiak játéka, mintha egyfajta görcsösség is lett volna, és a felszabadultabb érzés csak akkor jött elő, amikor az a bizonyos előny is megvolt.

A mérkőzés után Lubomir Ruzicka, a Zalakerámia ZTE KK vezetőedzője is kitért rá: az első két meccsen ők is érezték, hogy aza játék rossz volt, viszont a klub vezetése is megerősítette őt, hogy él a bizalom felé és a játékosoknak a bizalmát is érezhette. Hozzátette, hogy a csapatépítés nem egyszerű feladat, annak vannak buktatói, pláne - és ezt mi tesszük hozzá - ha közben sérülések is nehezítik az edző dolgát. A keddi találkozón újra játszhatott Danilo Ostojic, hiszen a szerb center gyakorlatilag szeptember eleje óta, amikor kifordult a bokája harcképtelen volt. Visszatérve segíteni tudott a csapatnak, a hozzáállása maximálisan elismerendő, ráadásul a hosszú kihagyás után szinte borítékolható, hogy egyre jobb lesz, ahogy visszazökken a rendes kerékvágásba... Ahogy - mert ezt mutatja a játéka - a fiatal Csuti Kornélnak is. A centernek szinte csak jó megmozdulásai voltak a pályán, amikor fent volt, ez mindenképpen biztató az ő és persze a csapat számára is. A nehéz pillanatokban pedig Oleksandr Mishula ponterős játéka segítette ki csapatát, az ukrán játékmester sokat tett a közösbe. Tony Hicks lett a mezőny legjobbja, ráadásul a 3. forduló válogatottjába is bekerült, amit hétről-hétre kihirdet a magyar szövetség honlapja.