A target sprint szakág számai minden esetben 3x400 méter futást takarnak a távok között 1-1 lövészettel (5 bukó célt kell eltalálni maximum 15 lövésből), ami rendkívül nehéz az emelkedett pulzusszámból kifolyólag. Somogyi Péter, a ZTE SKK elnöke pedig örömteli hírekről számolhatott be.

A sikeres csapat: 23 versenyző 62 éremmel

Fotó: ZTE SKK

- Egyesületünk versenyzői nem kis erőfeszítésnek köszönhetően éremesővel örvendeztették meg a nekünk szurkolókat és támogatóinkat. Összesen hatvankét érmet sikerült bezsebelni, melyből huszonkilenc arany-, húsz ezüst- és tizenhárom bronzérem. Legeredményesebb versenyzőnk Benedek Ágnes volt, aki öt egyéni versenyszámból öt aranyérmet hozott, valamint négy csapatot. Havasi Ferenc egyesületünk utánpótlás edzője és versenyzője ezen a napon megszerezte a negyvenedik országos bajnoki címét is - összegezett a klub elnöke. Aki azt még hozzátette, hogy jó pár országos csúcs is elbírálás alatt áll a szövetségnél, hiszen ezeket nem elég a lőállásokban elérni, hitelesíteni is kell.