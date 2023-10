ZTE FC – Kriston SE

Martonvásár 17-0 (9-0)

Zalaegerszeg, 50 néző. Jv.: Pázsi.

ZTE FC: Kiss-Nagy, Szegedi, Pupos (Nyári), Hetyei, Tóth, Hannig (Bicsák), Major (Simon), Kopcsándi, Harsányi, Vitusz. Edző: Pergel Andrea.

Gólszerzők: Vitusz (19., 32., 64., 87.), Hannig (5., 41., 54., 67.), Hetyei (29., 40., 72.), Pupos (18., 56.), Nagy B. (4., 89.), Harsányi (43.), Szegedi (74.).

A nagyon gyenge képességű vendégek csere nélkül érkeztek. A hazaiak lazán, könnyedén, szórakozva játszottak, de még így is szórták a gólokat. Az egykori NB I-es játékos Kriston Attila csapata kevés ellenállást fejtett ki. A ZTE időnként könnyelműen játszott, de ezen a találkozón még ez is belefért. A mérkőzés abszolút egyoldalú volt.

Pergelné Kalamár Andrea: „Dicséret illeti a vendégeket, akik súlyos vereségeik ellenére továbbra is kiállnak. Hozzánk mindössze tizenegyen érkeztek. A nagy különbség ellenére játékunk hullámzó volt, ugyanakkor szép dolgokat is mutattak a lányok.”

Kelen SC–FC Nagykanizsa 1-3 (1-2)

Budapest, 50 néző. Jv.: Kuruczné.

FC Nagykanizsa: Andor T. - Szabó Zs., Molnár R., Kaszás - Németh P., Sóstai, Nagy-Fáró, Pintér (Sokol) - Szollár, Gergelics (Kápics). Edző: Benedek József.

Gólszerzők: Gál (8.), illetve Gergelics C. (13.), Szollár (38.), Nagy Fáró (55.).

A hazaiak ugyan vezetést szereztek viszonylag korán, de az FC Nagykanizsa Gergelics révén egy kapusról kipattanó lövést a hálóba helyezett. A továbbiakban sem ment rosszul az FCN-nek a játék, s ennek meg is lett az eredménye, a 38. percben Szollár lövése is a vendéglátók hálójába akadt. A második félidőben szintén tartani tudta iramát a Kanizsa, Nagy-Fáró az 55. percben pedig kilépve a bal oldalon a kapuba lőtt. A fővárosiak nem adták fel, Andor kétszer is bravúrral védett.

Benedek József: „Semmi kishitűség, remek mentalitás jellemezte csapatomat a fővárosi bajnokinkon, s emellett még jól is játszottunk. Lehetőségeink kihasználásával talán gazdálkodhattunk volna még jobban is, ebben még rendelkezünk tartalékkal. Gratulálok együttesemnek.”