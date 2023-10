Pedig ez volt az a játéknap, ami akár teljes zalai sikert is hozhatott volna, ugyanis az esélyek erre minden okot megadtak. Az Északnyugati-csoportban a ZTE FC II. például két győztes meccs után az ETO Akadémiát fogadta, mely ha nem is nagyon, de mindenképpen le volt maradva az egerszegiek mögött. Ráadásul a ZTE FC II. csapatában visszajátszók is lehettek és voltak is, hiszen az első csapat már pénteken pályára lépett. A vége mégis 2-0-s vendégsiker lett... Az mindenesetre érdekes, hogy miért nem tud egy elvileg megerősített kerettel eredményesebb lenni a kék-fehér csapat. Ha hozzáállásbeli probléma lenne, az rég rossz, főleg olyanoktól, akiknek elvileg minden meccs újabb bizonyítási lehetőség.

Az FC Nagykanizsa a Délnyugati-csoportban esélyesnek számított a szezon elején és most is élcsapatként tartják számon. A Gárdony vendégeként viszont úgy szenvedett vereséget, hogy a 33. percben már 2-0-ra vezetett, a vége pedig 5-3 lett – a Gárdonynak... Sokszor van úgy, hogy egy-egy nyilatkozatot kételkedve fogad az ember, amikor az edzők szerint végigtámadták a meccset, de az ellenfél nyert. Ez esetben azonban mi is láttuk a találkozót és tanúsíthatjuk: még 2-2 után is az volt az érzésünk, hogy egyszer csak majd jönnek a kanizsai gólok. Az FCN végigtámadta a második félidőt, a Gárdony jobbára saját térfelére szorult, de háromszor szépen elment a kapuig és akkor be is talált. Kanizsai oldalon pedig a legnagyobb helyzet sem volt elég jó a gólszerzéshez. Ezeket rendre túlbonyolították, a döntő pillanatban rossz megoldást választottak a dél-zalaiak.

Az FC Nagykanizsa az 5. csoportjában de a két éllovastól már 10 ponttal leszakadt. Márpedig csak a csoportgyőzteseknek marad a bajnokság végén esélyük, hogy tovább játszanak a feljutás reményében. Kanizsán most hosszú hajrát kellene nyitni, hiszen még van esély, de túl sok hibázás már nem férhet bele.