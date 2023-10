A profi félnehézsúlyban vitézkedő Detre huszadik párharca alkalmából lépett kötelek közé, s a 2016 óta íródó professzionális karrierjének ezt az állomását is sikerrel vette - a szerb Darko Knezseviccsel szemben.

- Egy békéscsabai menedzsment Surman Zoltán vezetésével igyekszik segíteni nekem, s a "villtekes" kanizsai támogatóim jóvoltából legutóbb a szerb sráccal öklözhettem – elevenítette fel Gábor a történéseket, aki a taktikáját is részletezhette kicsit. - A jó néhány küzdősportágas tapasztalattal felvértezett ellenlábasommal szemben jó meccsre volt kilátás, s úgy is történt. Az első menetben roppant intenzíven kezdtem, lényegében akkor sikerült is felőrölnöm, s úgy tűnt, ettől talán meg is szeppent kissé. A második három percben aztán, el kell ismernem, több kontrája is betalált, így a harmadik nekirugaszkodásra jó kis összecsapás kerekedett. Bekezdtünk, ellenfelem sérülése miatt azonban a meccs véget kellett, hogy érjen.

Persze, a legfontosabb, hogy a 39 esztendős nagykanizsai sportoló a huszadik profi párharcát is behúzta, idén egyébként ez volt a második összecsapása; az elsőt még júniusban, Németországban vívta meg sikerrel.