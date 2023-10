A férfiak immár a 71., míg a hölgyek a 40. magyar bajnokságukra készülnek. A megnyitó ünnepségre 10.45-kor kerül sor, hogy aztán azonnal birtokba vegyék a legjobbak a tatamit, hiszen 11 órakor kezdődnek a selejtezők, a súlycsoportok döntőit pedig várhatóan 16 órától rendezik. Az esemény fővédnöke Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere.

Amit érdemes tudni még a cselgáncsozók ob-járól, hogy a válogatott A-keret tagjainak kötelező az indulás, így a magyar legjobbak is itt lesznek az egerszegi helyszínen, ahogy a korábbi két bajnokságon is így volt. legutóbb tavaly márciusban találkoztak a legjobbak Zalaegerszegen és akkor nép mezőny, százhatvannégy judós lépett tatamira. Most ennyien talán nem lesznek, de így sem panaszkodhatnak majd a rendezők. A Magyar szövetség mellett a Zalaegerszegi Judo SE és a város önkormányzatának rendezvényével kapcsolatban ifj. Nagysolymosi Sándor, a ZJSE vezetőedzője elmondta, csütörtökig 122 nevező volt, de akadt még olyan klub, aki nem regisztrált, de mindenképpen itt lesz szombaton.

-Klubunk fiataljainknak is hasznos dolog, hogy a példaképeket testközelből láthatják, ráadásul most először nekünk is lesz indulónk a felnőtt első osztályúak között, a még csak junior Mátéffy Gábor személyében - említette a szakember. - Igazából klubunknak is presztízskérdés, hogy újra egy jól szervezett bajnokságot rendezzünk, a város is támogatja és a szövetség is jó szívvel adta oda ismét a rendezés jogát.

Ami az indulókat illeti a válogatottak nem biztos, hogy mindenki a saját súlycsoportjában mérlegel majd, a valószínűbb, hogy eggyel magasabban neveznek, hogy ne kelljen fogyasztani. Mint megtudtuk, a férfiaknál az olimpiai harmadik Tóth Krisztián is itt lesz, vagy Gőz Rolandot, illetve Sipőcz Richárdot is említhetnénk. A hölgyeknél az olimpiai ötödik Pup Réka és a legutóbb rendezett világbajnokságon harmadik Özbas Szofi is jelezte indulását.

A szombati nappal azonban nem ér véget a judóhétvége, ugyanis vasárnap rendezik meg azonos helyszínen és azonos időpontban a Nagy Miklós Emlékversenyt.