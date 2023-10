– A Petőfi-iskola sporttagozatán atlétikából sokat kaptunk Bene Csaba testnevelő tanártól, mely megalapozta későbbi kézilabda-karrieremet – mesélte Siti Eszter. – A nővérem, Beáta már játszott, ezért édesapám biztatására már negyedik osztályosként elkezdtem a sportágat Dávid Sándor edző kezei alatt. Ott ismerkedtem meg a kézilabda alapjaival, szerelem volt első látásra. Atlétikában sem voltam ügyetlen, sok versenyre elvittek, de alapvetően csapatjátékos attitűddel rendelkeztem akkor is. A játék csak vitt előre, hiszen 12-13 évesen a felnőttek között is edzettem Kanizsán. Néha az éles meccsen is bevetettek, ami jó érzéssel töltött el.

Legemlékezetesebb kanizsai pillanatai örökre meghatározták a karrierjét. Elmondta: kislányként minden edzést, gyakorlást élményként élt meg és olyan alapokat kapott, amiért a mai napig hálás. Sőt a lányok mellett a férfi csapat is a legmagasabb osztályban, NB I.-ben szerepelt. A szurkolók megtöltötték a lelátót, annyian rajongtak a sportágért a városban, ami egy játékost, legyen bármilyen korú is, feltöltött energiával. Ráadásul olyan együttesek jöttek el, amelyekben már akkor legendák játszottak. Akkori kedvence a Veszprémből Gulyás István volt, a Pécsből Hang Tibor még labdázott is vele.

– Az általános iskola befejezése után úgy éreztem, a profi kézilabdázás felé indulnék el – folytatta. – Budapestre, a Vasashoz kerültem, majd két év múlva átigazoltam a Ferencvároshoz. Nagy kihívásként tekintettem az ottani időszakra, az utánpótlásban is. A Fradinál töltött három év után rövid váci kitérő következett, ezután 1999-2003-ig ismét a zöld-fehéreknél játszottam, éppen a gárda sikerkorszakában. A Ferencvárosban 249 mérkőzésen szerepeltem. A magyar válogatottba pedig az olimpia után, 2000-ben kerültem be, a csapattal Európa-bajnokságot nyertünk, illetve világbajnoki ezüstérmesek lettünk. A további eredményeim: négyszeres magyar bajnok és négyszeres kupagyőztes, 2004-ben Európa-bajnoki harmadik hely és 2005-ben világbajnoki bronzérem.

2003-ban Dániába igazolt, az FC Kobenhavn csapatához, ahol 3 évet töltött. Az első év kihívásokkal teli volt, élete egyik legnehezebb, de egyik legjobb döntését hozta azzal, hogy belekóstolt a légiós életbe. Három év elteltével országot váltott, a szlovén Krim Ljubljana játékosa lett. A nővére Székesfehérváron volt, 2008-ban oda tért vissza, az akkori Cornexi-Alcoához. A sérülései miatt egy év múlva abbahagyta a kézilabdát, majd három év kihagyás után visszatért a Cornexihez.

– Ez alatt az idő alatt tudatosan építettem a civil életemet is, ekkor kezdtem el az edzősködést – fogalmazott. – Az elmúlt években szinte minden korosztállyal foglalkoztam az Alba Fehérvár KC utánpótlásában. Jelenleg a székesfehérvári Zentai Úti Általános Iskolában tartok edzéseket az alsós gyerekeknek (U9-U10), illetve a serdülő csapat másodedzőjeként is tevékenykedek.

A családjával Agárdon él, egy fia van, Horváth Marcell Noé, aki lovagol.

Siti Eszter a stafétát Magyarné Márta egykori röplabdázónak adta át.