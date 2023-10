Lubomir Ruzicka (Zalakerámia ZTE KK): - Az első sajtótájékoztatómon, amikor ideérkeztem, azt kívántam, hogy legyünk egészségesek... Ehhez képest a két hiányzó játékosunk, Ostojic és Mishula mellé ma reggel Hicks és Green is sérülten érkezett az edzésre, akik így is vállalták a mérkőzést. Nem akarok panaszkodni, de a történelemkönyvekbe az kerül be, hogy kikaptunk. Az első félidőben egyáltalán nem védekeztünk, amit a Szeged nagyon jól kihasznált. Elsősorban nekünk köszönhető, hogy két hátvédjük ilyen önbizalommal játszhatott. Mínusz 14 pontról még visszajöttünk, nyerhettünk volna, de a gond az volt, hogy nem kontrolláltuk az első félidőt. Három-négy napunk lesz felkészülni az újabb meccsre. A közönségnek köszönöm a biztatást.

Nikola Lazic (SZTE-Szedeák): - Gratulálok a játékosaimnak. Kemény meccset játszottunk, végig kontrolláltuk a mérkőzést. Az öltözőben is azt mondtam a srácoknak, hogy ezt a találkozót korábban is lezárhattuk volna, mint a hosszabbítás. Zalaegerszegen mindig nehéz nyerni, az is igaz, ma hiányzott a hazaiaknak két fontos embere. A meccs azt igazolta, hogy a felkészülés során elért jó eredményeink nem volt a véletlen műve.