NB I. Charousek csoport:

Z. Csuti-Hydrocomp SK - Haladás VSE II. 3-9

A Z. Csuti pontszerzői. Győzött: Mészáros T. Döntetlent ért el: Nagy K., Pogány, Horváth S., Böröcz L.

A legutóbbi szezon második helyezettje, a Z. Csuti-Hydrocomp SK számára nem indult jól a szezon, de ebben az is közrejátszott, hogy kevesebb versenyre jutottak el a csapat tagjai a nyár során. A meccshiány némileg érződött, és a különbség az, ami meglepő, bár hozzá kell tenni, hogy tavaly is vereséggel nyitottak az egerszegiek. A Szuperliga még nem kezdődött meg, így a második csapatok erősebb felállást is alkalmazhatnak, mint a szezon későbbi részében. Komló BSK- Tuxera Aquaprofit NSK II. 6-6

A Tuxera Aquaprofit NSK II. pontszerzői. Győzött: Horváth Cs., Markoja, Sipos. Döntetlent játszott: Bodó, Krutti, Orsó, Hardicsay, Haselbach, Tóth G.

A Tuxera ANSK II. a légiósokat és tapasztalt játékosokat is felvonultató Komló ellen értékes döntetlent ért el, kis szerencsével ez a meccs viszont akár nyerhető is lett volna.

NB II. Széchenyi csoport:

Keszthelyi Spartacus SK - Z. Baki Agrocentrum 4-8

Eredmények (elöl a keszthelyiek): Pintérné Kovács M . Boronyák 0-1, Rezsek - Bárdosi döntetlen, Rózsa - Balogh M. döntetlen, Németh Zs. - Bali 0-1, Szakály - Vas 1-0, Tamás Gy. - Németh J. döntetlen, Süket F. - Preisz 0-1, Süket M. - Korcz 1-0, Győrfi - Nagy B. 0-1, Vajda - Cseke 0-1, Mayer - Csiszár A. 0-1, Jakab Á. - Bedi B. döntetlen.

Az NB II-es zalai rangadón megérdemelt vendégsiker született.