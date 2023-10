FC Fehérvár FC II. - FC Nagykanizsa 1-5 (0-2)

Székesfehérvár, 70 néző. Jv.: Juhász B.

FC Nagykanizsa: Kálovits - Szabó P., Kovalovszki (Józsa, 77.), Szanyi, Varga D - Godzsajev - Szilágyi (Sági, 77.), Pintér, Szökrönyös D. (Horváth K., 88.), Lőrincz B. - Kondor (Fehér B., 77.). vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gólszerzők: Ambach (66.), illetve Szilágyi (21., 74.), Kondor (36., 58.), Lőrincz B. (63. - 11-esből).

A fehérváriak második csapata jóval hátrébb foglalt helyet a tabellán, mint a vendég Nagykanizsa, így az esélyek is a dél-zalaiak mellett szóltak. Aztán, kissé nehezen lendült játékba Gombos Zsolt együttese, de megszerezete a vezetést, majd még a félidő előtt meg is duplázta azt. A folytatásban is nagy fölényben játszott a Nagykanizsa, amely szépen játszott, sorra dolgozta ki helyzeteit. A gólok sem maradtak el, Kondor egy teljesen kijátszott akció végén duplázta meg saját góljai számát, majd Lőrincz 11-esből volt eredményes. A végeredményt Szilágyi állította be aki szépen emelte át a kapuson a labdát és gurított az üres kapuba.

Gombos Zsolt: "A kezdésünk kissé álmosra sikerült, de folyamatosan melegedtünk be és onnan nem volt gond. A második félidőben is mi irányítottunk, annak örülök, hogy Kondor és szilágyi is dplázott és Lőrincz is betalált, így a támadószekciónk nagyon jól működött."