Nem várt meglepetésre a bajnoki nyitányon a ZTE KK hazai pályán kapott ki az SZTE-Szedeáktól. A tény, hogy hosszabbítás után dőlt csak el a találkozó, mutatja, hogy a ZTE KK-nak is volt esélye nyerni, csakhogy nem ment a játék úgy, ahogy kellett volna. Sérülések is nagy szerepet játszottak abban, hogy a zalai gépezet ezúttal nem működött úgy, ahogy kellene.

Tony Hicks és Quinton Green játéka gyakorlatilag csak a mérkőzés előtt dőlt el, hiszen mindketten a hétfő esti tréningen sérültek meg és kedden napközben még kezelték őket. (Hicks vádlijába térdeltek bele, Green pedig a nyakára kapott ütést.) Szombaton is fontos tényező lehet, hogy ők milyen állapotban lesznek, hiszen Danilo Ostojic továbbra sem játszhat, viszont a hírek szerint a másik keddi hiányzó, Oleksandr Mishula visszatér. Erről beszélt a ZTE KK honlapjának Lubomir Ruzicka vezetőedző, aki azt is kifejtette, hogy a nehézségek ellenére azért játszhattak volna jobban is a Szeged ellen, főleg a találkozó első félidejében. A szakvezető szombaton sokkal jobb játékot vár.

A Simon Petrov vezette Oroszlány a nyitányon nem kis meglepetésre nagyon magabiztosan nyert a DEAC vendégeként (80-59), remekül rajtolt tehát. A ZTE KK-nál vélhetően felkészültek arra is, hogy Debrecenben az oroszlányiak 80 dobott pontjából 72-t a csapat öt légiósa szerzett... Beszédes az adat, de persze az is igaz, hogy minden mérkőzés más és más, a mai házigazda keretében pedig például Ruják András és Illés Máté is olyan játékos, aki bármikor képes nagyon jó teljesítményre.

A Zalakerámia-ZTE KK-nak jelen pillanatban csak a szombati meccsre kell összepontosítania, és arra, hogy végre mindenki rendelkezésre álljon. Az egerszegieknek a 2. forduló után lesz egy kis szünetük, hiszen majd csak október 17-én lépnek ismét pályára, amikor a Kecskemét érkezik a Zalakerámia sportcsarnokba. Annyi idő alatt talán a sérültek is visszanyerik formájukat – de persze előbb a szombati mérkőzésen, Oroszlányban kell bizonyítani.