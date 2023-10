Az idei volt a 27. WKF diákolimpia a sportág hazai történetében. Nem kevesebb mint 53 egyesület nevezett az eseményre, az össznevezések száma meghaladta az ötezret az A-, B- és C-kategóriában. A Zalaegerszegi Shotokan Karate Egyesület legeredményesebb versenyzője Lőcsei Fanni Lili lett, aki formagyakorlatban az első helyen végzett szép és erős gyakorlatokkal. Kumitéban is nagyszerűen szerepelt, szép megoldásokkal a második helyen végzett a 16-17 évesek korcsoportjában. Horváth Maja Viktória a 10-11 évesek mezőnyében állt rajthoz, katában és formagyakorlatban is a harmadik helyen zárt. Móricz Martin a 14-15 évesek korcsoportjában formagyakorlatban szintén harmadikként zárt, ahogy Horváth Jókus Vivienn is hozta az elvárást és a harmadik lett a 16-17 éveseknél.

A Toriki diákolimpiai küldöttsége, Farsang Attila, Takács Virág Vivien edző, Osbáth Hanna, Osbáth Lora.

Forrás: ZSKE

Nagy Kata is kitűnően szerepelt ( 12-13 éves), kisebb sérülések ellenére hozta az elvárást és a harmadik helyet. Darók Izabella is nagyon sokat fejlődött, katában és kumitében is a harmadik lett. Ujj Rebeka most nem ért oda a dobogóra, a középmezőnyben végzett.

A szintén egerszegi Toriki KHKE betegségek és sérülések miatt most csak három versenyzővel indult a megmérettetésen. Az A-kategóriában Osbáth Hanna a kadétok között a dobogó második fokára állhatott, testvére Osbáth Lora szoros mérkőzésen alulmaradt riválisával szemben, így nem folytathatta a küzdelmeket. Farsang Attila is jól kezdte a küzdelmeket, de hiába vezetett első meccsén, ellenfele nyert.