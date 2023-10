Flexibil-Top Zalakomár–Lenti TE 6–2 (3–1)

Zalakomár, 100 néző. Jv.: Kondákor M.

Zalakomár: Vida – Takács Cs., Takács D., Vass, Horváth J., Madarász Z., Madarász F., Nagy M., Mutter, Mészáros, Madarász Sz. Játékos-edző: Horváth Zsolt.

Lenti TE: Dervalics – Mentes, Sabján (Fábián), Kovács E. (Könye Balla), Sárkány, Horváth F., Kiss K. (Pálinkás), Péter, Ritlop, Pál, Csiszár. Edző: Szabó István.

Megérdemelt hazai győzelem.

Gólszerzők: Madarász Z. (2), Madarász Sz., Vass, Takács D., Madarász F., ill. Sárkány, Fábián.

Jók: Vass, Madarász Sz., Horváth J., Madarász Z., ill. senki.

U19: Zalakomár–Lenti 3–0.

Hévíz–Semjénháza 1–1 (0–1)

Hévíz, 100 néző. Jv.: Major Zs.

Hévíz: Lucz - Nagy D., Meidl, Fábián, Tóth I., Filó (Kustán), Szindekovics, Damina (Erdősi), Nyári, Tóth A. (Karakai), Bontó. Edző: Damina László.

Semjénháza: Szakmeiszter - Novák (Horváth Á.), Horváth P., Pál D., Schuller, Szőke, Bagó Bá., Ribarics (Kapuvári), Kozári, Bagó Be., Szilágyi (Horváth G.). Edző: Kovács György.

A csapatok nagy iramban kezdték a mérkőzést, mindkét gárda támadólag lépett fel. Két kihagyott hazai lehetőség után a Semjénháza szerzett vezetést. A 21. percben egy bedobást Horváth P. csúsztatott középre, az érkező Schuller pedig a hálóba fejelt. Ezt követően is a küzdelem dominált, de a kapuk keveset forogtak veszélyben. Fordulás után a Hévíz támadólag lépett fel, ám a vendégek kontrái is magukban hordozták a gólveszélyt. Az utolsó percekre paprikás hangulat alakult ki a pályán, és már úgy tűnt, nem tud egyenlíteni a hazai gárda, de játékosai az utolsó pillanatig küzdöttek. A 92. percben Fábián bombáját bravúrral ütötte ki Szakmeiszter, de Bontó érkezett, akinek középre fejelt labdája az érkező Erdősit megelőző Kozáriról a saját kapujába pattant. A játék képe alapján a döntetlen igazságos.

Gólszerzők: Kozári (öngól) ill. Schuller.

Jók: az egész csapat, ill. Horváth P., Pál D., Schuller, Bagó Be.

Csesztreg–Deák-Gizmó Murakeresztúr 6–1 (3–0)

Csesztreg, 150 néző. Jv.: Siket L.

Csesztreg: Gergő (Kovács Be.) – Póczak, Szabó B., Lovrencsics (Németh G.), Biharvári, Horváth R., Kiss Ba., Őri Cs., Kiss Bá. (Kovács Ba.), Őri M., Németh D. (Magai). Edző: Tamás Tamás.

Murakeresztúr: Molnár K. – Békefi (Szalai), Czigány, Rodek (Gerencsér), Körösi, Szilveszter, Büki (Kránicz), Márkovits (Németh D.), Bekő (Dezső), Gyuranecz, Szabó I. (Orbán). Edző: Visnovics László.

A mérkőzés elején a hazai csapat lépett fel támadólag, viszont az első nagy helyzet a Murakeresztúr előtt adódott és a kapufán csattant a vendég támadó lövése. Az első negyedóra elteltével átvette a Csesztreg a játék irányítását, és a 18. percben megszerezte a vezetést Kiss Balázs révén, aztán öt perc alatt még kétszer volt eredményes a Csesztreg. A vendégek ekkor egy kicsit “szétestek”, de Siket játékvezető jól kézben tartotta a mérkőzést. Ezt követően is a hazaiak birtokolták többet a labdát, viszont a vendégek kontráiban többször is benne volt a gólszerzés lehetősége. A szünet után is a Csesztreg irányította a játékot. A 60. percben újabb gólnak örülhetett a hazai publikum. A csereként pályára lépő Magai Róbert volt kétszer is eredményes rövid időn belül. A 69. percben szépített a Murakeresztúr. Kőrösi lépett ki az elmélázó hazai védők között, lövése után a labda végül a becsúszó hazai védő lábáról került a hálóba, öngól. A 84. percben a tizenhatoson belül szabálytalankodtak a vendégek és a megítélt bűntetőt Kiss Balázs értékesítette. Összességében megérdemelt győzelmet aratott a rutinosabb Csesztreg a jól küzdő Murakeresztúr ellen.

Gólszerzők: Kiss Ba. (3, egyet 11-esből), Magai (2), Kiss Bá., ill. Lovrencsics (öngól).

Jók: Horváth, Kiss Ba., Magai, ill. Molnár K., Gyuranecz, Rodek.

U19: Csesztreg–Murakeresztúr 8–2.

Technoroll Teskánd–Tarr Andráshida SC 3–0 (2–0)

Teskánd, 70 néző. Jv.: Hegedüs M.

Teskánd: Kiss B. – Kiss P., Boronyák, Szökrönyös (Horváth M.), Gájer (Elek), Bresztovszky, Bakos,

Németh N. (Megyesi), Major, Gyarmati, Kiss D. Edzők: Deák Ádám, Mándli Péter.

Andráshida SC: Paksy – Fekete (Zsuppán), Szabó B. (Bakos), Kiss B. (Németh R.), László (Sipos), Lukács, Pataky (Horváth B.), Czotter, Csiszár, Penczák, Fülöp. Játékos-edző: László Dávid.