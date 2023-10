A megszerzett hét érem, közte négy arany abszolút rekord a sportág történetében, és a csapatversenyben is első lett a magyar együttes. Két egerszegi résztvevője volt a vasárnap véget ért Európa-bajnokságnak, hiszen a magyar válogatott tagjaként a Zalaco-Zalaegerszeg Úszóklub két úszója szerzett korábban részvételi jogot. Nett Vivien (2006) és Nagy Napsugár (2008) kiváló teljesítménnyel, nagymértékben hozzájárult a magyar csapat remek szerepléséhez. Nagy Napsugár a 2008-2009-ben született lányok 5 km-es távján indult, és a rajtot követően rögtön az élre állt. Meg is szökött a bolytól, de a későbbi győztes angol lány utolérte Napsugárt és átvette a vezetést. Ezután a sorrend már nem is változott. Nagy Napsugár ezzel élete második nyíltvízi versenyén Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett!

A másik egerszegi résztvevő, Nett Vivien (ő a 2006-2007-es lányoknál indult) szintén nagy ambícióval várta a rajtot, és azonnal az élre tört a 7,5 km-es távon. Vezető pozícióját sokáig megtartotta, de az erős kezdés a táv közepétől kissé visszaütött. Nett Vivien a 4. helyezését ekkor még tartotta, de az utolsó körre fordulva kissé még visszacsúszott, ám a végül megszerzett Európa-bajnoki 9. helyezésére ő és edzői is büszkék lehetnek.

Horváth Csaba edző és két tanítványa: jobbról Nett Vivien, balról Nagy Napsugár

Fotó: Zalaco-ZÚK

Az Eb-n nemcsak egyéni, hanem váltó számokat is rendeztek. A fiatalabb váltóban Nagy Napsugár is helyet kapott, a 4x1250 méteres távon és másodikként szállt vízbe. A mezőnyhöz képest fiatalabbakból álló újonc csapat remek versenyzéssel végül a 4. helyet szerezte meg.

Horváth Csaba vezetőedző is a helyszínen figyelhette versenyzői teljesítményét, akit a hétfői nap során még Korfun értünk utol, hiszen a magyar küldöttség gépe csak az esti órákban indul haza. Szerinte a szinte pihenő nélküli nyár, majd az őszi felkészülés meghozta a várt eredményt, az pedig külön öröm számára is, hogy két Zalaco-ZÚK versenyző is hozzájárulhatott a fiatalok magyar nyíltvízi úszóválogatottjának ilyen sikeres szerepléséhez.