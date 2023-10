A ZTE–Szolnok-párosítás az év(tized)ek során volt bajnoki döntő is, de presztízscsatát jelent így az alapszakasz elején is. A Zalakerámia ZTE KK kedden megszerezte első győzelmét a szezonban, ami nagyon fontos volt Lubomir Ruzicka csapata számára, és ezt a főszereplők is hangsúlyozták. Két vesztes csata után egy harmadik már valóban sok lett volna, főleg egy olyan csapat esetében, mely az első nyolc közé vágyik. Nem kétséges, hogy a Szolnoki Olajbányásznak is ez a minimális célja, és a Tisza-partiak ennek megfelelően is kezdték a bajnokságot. Miodrag Rajkovic csapata háromból három győzelmet gyűjtött: a Paks, a Sopron és a DEAC csapatát is hét ponttal verte az Olaj. Úgy tűnik, a hetes szám eddig mindannyiszor szerencsét hozott Révész Ádáméknak. A ZTE KK korábbi játékosa pedig főszerepet vállalt a sikerben. Kiegyensúlyozott csapatnak tűnik az idei Szolnok, mely úgy hozta eddigi három mérkőzését, hogy nála is voltak sérültek. Ami a ZTE KK-t illeti: leginkább továbbra is abban bíznak a kék-fehéreknél, hogy teljes marad a keret, hiszen ebben a tekintetben a szezon eleje nem volt ideális a sérülések miatt. Kedden például Danilo Ostojic először játszott hosszú kihagyás után, a sikeres szerepléshez pedig nagy szükség lesz rá és a csapat többi tagjára is a folytatásban. Mert mi más lehetne a céljuk, főleg hazai környezetben, mint a győzelem, és remélik: a közönség ad majd pluszenergiát ehhez. Lubomir Ruzicka, az együttes szakvezetője az újabb találkozó előtt úgy fogalmazott a csapat honlapján, hogy az első győzelem mindképpen jobb hangulatot adott a munkához, de a cseh szakember azt is megjegyezte, hogy több dologban kell még fejlődniük. Mint mondta: kemény mérkőzésre számít, és arra, hogy sokan lesznek a lelátón.