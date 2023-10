A városi első embere gratulált a zalaegerszegi küzdősportolónak és a szombati ketrecharcos MMA-gála jelen lévő szervezőinek is a színvonalas rendezvényhez, ami - a polgármester szavaival élve - nem csak a sportág, de Zalaegerszeg számára is jó reklámot jelentett.

- Újra bebizonyosodott, hogy az álmok csak akkor válnak valóra, ha sokat teszünk és sokat dolgozunk érte - fogalmazott Balaicz Zoltán, aki gratulált egy másik, szintén jelen lévő szombati ketrecbe lépőnek, Dömők Ákosnak, aki éppen itt vívta meg első profi MMA-mérkőzését és nyert ő is.

Dömők Ákos - ahogy már tudósításunkban is írtuk - a Csány László középiskolában testnevelő. Ő úgy fogalmazott, örült a sikerének és annak, hogy sokan biztatták a helyszínen, köztük számos diákja is. Mint mondta, meg akart felelni mindenkinek és a sport révén is szeretne példamutató magatartást sugározni.

A világbajnoki címet elhódított Molnár Benjamin az elkövetkező időszakról adott tájékoztatást.

- Sok külföldi meghívásom van, ezeknek szeretnék most eleget tenni edzőpartnereimmel, Dömők Ákossal és Boldog Martinnal - hallottuk tőle. - Ami a távolabbi folytatást illeti, jó lenne, ha többször szerveznének ilyen eseményeket ebben a térségben, s ha nem is ilyen volumenű gálákat, hiszen ez a szervezők részéről nagyon nagy költségvetésű esemény volt. Évente két-három kisebb gála is megismertetné az emberekkel ezt a műfajt, és ha már láttak ilyet, biztosan a nagyobb eseményekre is úgy mennének már ki, hogy ismerik nagyjából.

A szervezők részéről a jelenlévő Őze-Guth Szilvia és Őze Balázs is megköszönték a védnököknek és a támogatóknak a közreműködést, és mint mondták, nagyon pozitív visszajelzéseket kaptak a rendezvényről.