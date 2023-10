Zalakerámia ZTE KK - SZTE-Szedeák 93-97 (21-28, 22-25, 19-15, 21-15, 10-14)

Zalaegerszeg, 1200 néző. Jv: Kapitány, Győrfy, Farkas.

ZTE KK: Csátaljay 5/3, Hicks 17/3, Lekunas 19/6, Green 10/6, Tóth Á. 20. Csere: Keller I. 13/6, Csuti 2, Németh Á. 7/3, Szalay. Vezetőedző: Lubomir Ruzicka

SZTE-Szedeák: Woolridge 27/3, Balogh 5, Locke 31/12 , Bognár 8, Lake 12. Csere: Zsíros 8/6, Mucza 4, Cohill, Mayer 2. Vezetőedző: Nikola Lazic.

Kipontozódott: Németh Á. 40, illetve Zsíros (42.), Bognár (43.)

Nikola Lazicot mindenki úgy köszöntötte az egerszegi sportcsarnokban, mintha a hazai stábhoz tartozna, de ezen nem kell csodálkozni. A Szeged jelenlegi vezetőedzője ezer szállal kötődik a ZTE KK-hoz, a városhoz. Jó volt újra látni.

Persze, a csarnokban azt viszont hazai részről senki sem szerette volna, ha mondjuk Nikola Lazicék a lefújást követően esetleg elégedetten távoznának kedden este... Hazai oldalon nem volt teljesen ideális a helyzet, hiszen Danilo Ostojic továbbra sem áll rendelkezésre és végül kiderült, hogy egy sérülés miatt Oleksandr Mishula sem áll készen a játékra. Azt nem állítjuk, hogy a Szeged meglepte volna a találkozó elején a hazaiakat, egyszerűen csak jobban kapta el a fonalat (11-16), és mintha az egerszegiek fejben nem lett volna ott a mérkőzésen. Zsíros Péter bevágta a hármast, aminek a legutóbbi szezonban mindig örültek a hazai nézők, de a korábbi egerszegi kosaras most a Szegedet erősíti, aki amúgy nagy tapsot kapott a bemutatásnál a hazai publikumtól. Csikorgott a zalai gépezet, nem erre számítottak a nézők sem. Büntetők maradtak ki, szellős volt a védekezés, így vezetett a vendégcsapat továbbra is (23-30), s ha nem lettek volna Tóth Ádám menetrend szerinti kosarai, még nagyobb bajban lehetett volna a ZTE KK. Olyan nagy baj természetesen nem volt, hiszen bőven volt még hátra lévő idő a mérkőzésből és időközben a hazaiak szép lassan átvették a vezetést (35-34). De erre is jött a szegedi válasz, sőt 10 ponttal lépett el az SZTE Woolridge és Locke pontjaival (37-47). A ZTE KK szempontjából nagyon nem nézett ki jól az első félidő: sem a játék, sem az eredmény tekintetében.

Fotó: Pezzetta Umberto

Jött a második félidő, de nem jött a fordulat a hazaiak játékában. Kapkodás, rossz megoldások jellemezték továbbra is a ZTE KK játékát, így biztosan tartotta előnyét a Szeged (49-59). Németh Ákos pontjaival úgy tűnt, hogy kizökken végre addigi rossz ritmusából a házigazda (58-62), de aztán itt megint megállt... A Szeged hatpontos előnnyel vághatott neki az utolsó tíz percnek Woolridge és Locke pedig nem hibázott. Hazai oldalon továbbra is Tóth Ádámra lehetett számítani a pontgyártás tekintetében (69-73), így pedig érett a meglepetés, hiszen a szeged győzelme mindenképpen az lett volna. A vendégeknél Zsíros, Lake és Bognár is már 4-4 faulttal állt, de tartott még a Szeged előnye, aztán Hicks hármasával feljött egy pontra a ZTE KK (78-79), Lekunaséval pedig már vezetett (81-79). Az utolsó percet négy pontos előnnyel indította a ZTE KK, de megint hibázott és egyenlített a Szeged (83-83).

A hosszabbításra maradt a döntés, de ki számított erre előzetesen...? Locke egy triplával nyitott, meg egy duplával és megint ott volt az előny (83-90), mert Bognár is betalált. Aztán ketten kipontozódás miatt kiszálltak a Szegedből, amely még mindig vezetett (91-95) és meg is nyerte a találkozót. Méghozzá óriási meglepetésre, de megérdemelten, a ZTE KK játéka pedig óriási csalódást jelentett.