És akkor érkezett el a nap fénypontja, azaz az egerszegi Molnár Benjamin és a hondurasi Jorge Garcia Urbina közötti harc a WFI profi MMA világbajnoki címéért a 61 kg-osok között. Az ötször öt percesre tervezett mérkőzés elején mintha a hondurasi lett volna előnyben, de Molnár ügyesen védte ki a próbálkozásait. "Benji, Benji, Benji..." szólt a szurkolás a lelátóról, Molnár Benjamin pedig szép fokozatosan vette át az irányítást. Az ő birkózó alapjai is jól jöttek a földharcnál, és ahogy telt az idő, erőnlétileg is abszolút fölénybe került. A hondurasi már a harmadik menet után láthatóan nagyon elfáradt, a "kifárasztás" pedig a negyedik negyedben ért célt, hiszen Molnár egy fojtással megadásra kényszerítette ellenfelét.

Ezzel pedig Molnár Benjamin nyert, a ketrecben pedig az ő derekára került az immár világbajnoki öv.

-Köszönöm a közönségnek a biztatás és mindenkinek, aki szurkolt értem - nyilatkozta a friss világbajnok. - Már most nagyon várom a folytatást tavasszal, ha nem is itt ebben a csarnokban, de egy valahol majd itt, a közelben.

Vélhetően a következő, Győrben megrendezendő MMA gálára gondolt, hiszen a szervezők a címátadás után bejelentették, hogy a Kisalföld fővárosában szervezik meg újabb eseményüket majd tavasszal. Amúgy az egerszegi gála is olyan volt, mint bárhol a világban, s meg is jegyezte valaki, hogy ez világszínvonalú rendezvény volt. Füst- és hang-, valamint fénytechnikából valóban nem volt hiány, látványos este volt, jó mérkőzésekkel, és egerszegi sikerekkel.