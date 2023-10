ZTE FC–Paksi FC 2-5 (2-3)

Zalaegerszeg, 3277 néző. Jv.: Erdős (Vígh-Tarsonyi, Horváth Z.).

ZTE FC: Gyurján - Huszti (Szalay, 55.), Evangelou, Csóka D., Medgyes - Szendrei, Sankovic (Kovács B., 55.), Bedi (Németh D., 87.) - Croizet (Klasz, 72.) - Sajbán (Meshack, 55.), Mance. vezetőedző: Boér Gábor.

Paksi FC: Szappanos - Lenzsér, Kinyik, Szabó J. - Osváth, Papp, Windecker (Horváth K., 90.+2.), Silye (Kovács K., 46.) - Mezei (Szabó B., 82.) - Skribek (Hahn, 46.), Beke (Böde, 46.). Vezetőedző: Bognár György.

Gólszerzők: Mance (44., 45+2. - tizenegyesből), illetve Windecker (32., 42.), Skribek (39.), Hahn (50.), Szabó J. (59.)

Sárga lap: Beke (7.), Kovács K. (56.), Papp K. (66.)

Két hét szünet után "tért vissza" az NB I és a ZTE FC hazai pályán fogadta a Paksot. Hazai oldalon akadtak hiányzók hiszen Zoran Lesjak és Mim Gergely mellett Josip Spoljaric is csak a lelátón foglalhatott helyet. A ZTE FC-nek nagyon kellettek a pontok, de a Paks mindig mindenkire veszélyes ellenfél és a 7. percben a vendégek igazolták is ezt a "tételt", hiszen az első akciójuk után Windecker csavarta a labdát a jobb oldali kapufára, az ismétlésnél pedig Skribek lövését másodjára fogta Gyurján. Ettől függetlenül a ZTE csapata volt a kezdeményezőbb, vezetett szép és pontos támadásokat is, de igazából nem tudott lövőhelyzetekig eljutni. Pedig jó lett volna megtudni már a meccs első szakaszában, hogy a volt ZTE-kapus, Szappanos Péter milyen formában lehet, ám erre még várni kellett, hiszen a paksi hálóőrnek nem akadt dolga. A 27. percben aztán ő és Kinyik egymásra várt, végül Mance kettejük között spiccelt a labdába, ami csak alig ment el a jobb kapufa mellett. Jött a válasz a ZTE kapujánál, hiszen labdavesztés után Beke került a rendezetlen védelemmel szemben lövőhelyzetbe, de Evangelou vetődött bele a labdába. Aztán jött a gól is... A 32. percben járatta a labdát a Paks a ZTE tizenhatosa előtt, végül balról Silye beadása megpattant Huszti lábán, így Gyurján csak öklözni tudott, de pont középre, ahol Windecker előre vetődve, 4 méterről fejelt a kapuba, 0-1. A tolnaiak pedig érezhetően még magabiztosabbakká váltak. A 39. percben is addig járt a labda, míg végül Szendrei próbált fejjel menteni, de röviden tette és Skribek kissé jobbról, 13 méterről félfordulattal szépen lőtte ki a bal alsó sarkot, 0-2. És micsoda öt perc következett! A 42. percben eldőlni látszott minden, amikor Mezei szöglete után Windecker az ötösről fejelt a kapuba, 0-3. De hol volt még a vége a félidőnek! A 44. percben Croizet futott el a jobb oldalon, beadására Mance érkezett és megelőzve védőjét, 6 méterről lőtt a léc alá, 1-3. A ZTE FC pedig maradt támadásban és jól tette, hiszen a 47. percben Silye hátulról taszított egyet a fejelni készülő Husztin, ráadásul az ötösnél. A megítélt büntetőt Mance félmagasan lőtte a kapu jobb oldalába, 2-3.