A pacsai program különlegessége volt, hogy nem csak gyerekek, hanem a felnőttek is élvezhették a különböző sportágak bemutatóit, majd azt követően maguk is megmérethették erejüket, tudásukat és kitartásukat - tudtuk meg a szervezőtől kapott tájékoztatásból. Számtalan program és lehetőség várta az érdeklődőket: a megjelenő 11 sportág mellett színesítette a rendezvényt Tunkel Nándor harmadik helyezett paralimpikon, aki az erőemelés kulisszái mögé engedett betekintést, illetve Molnár Márk országos freestyle-bajnok labdazsonglőr, aki bemutatója után néhány trükköt is megtanított a gyerekeknek.

A két egyesület képviselői hagyományteremtő szándékkal szervezték az eseményt és már menet közben bebizonyosodott, hogy jó ötlet volt megszervezni a Kölyök Sportnapot, hiszen több százan vettek részt a programokon, és szinte valamennyi korosztály képviseltette magát. Az is egyértelművé vált, hogy a sport továbbra is kiváló közösségformáló tényező.

A szervezők már most nekiláttak a következő, tavaszra tervezett sportnap előkészületeinek, melyen a tervek szerint még több sportág képviselteti majd magát.