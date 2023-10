Horváth Ferenc, a Fightingsport-Hungary Kick és Thai-Box SE Zalaegerszeg elnöke, aki tavaly még szervezőként volt jelen a kanizsai vb-n, most csapatvezetőként számolt be útjukról. Ami nem volt éppen egyszerű, hiszen - mint mesélte - Zalaegerszegről előbb a bécsi reptérre vezetett az útjuk, majd a londoni landolást követően autóbusszal kellett megtenni a közel 300 kilométeres távolságot Hull városáig. Ott aztán az ilyenkor szokásos vezetői értekezlet következett, Horváth Ferencnek pedig versenybíróként is közre kellett működnie.

Ami pedig a ringben történt eseményeket illeti.

- A 11 éves Nagy Gergőnek eltört a nagy lábujja, de így is harcba szállt, igazi harcosként küzdött, és dobogós lett - mesélte eredményeikről Horváth Ferenc. - Nagy fájdalmai ellenére másnap ismét küzdött, és-megtett minden tőle telhetőt. Sajnos kikaptunk, de Gergő hatalmas szívről tett tanúbizonyságot. Czilli Bálint az egyik előmeccsét sajnos nem tudta hozni úgy, ahogyan szerettük volna. Azt gondolom, ebben a rendszerben sokat kell dolgoznunk még, de meglesz az eredmény itt is idővel. A másik meccsét nálam nyerte, de a bírók döntését elfogadjuk az extra menetre, ahol már sajnos nem volt kérdéses a győztes személye. Bálintra büszke vagyok, hogy sérülten, betegen - a meccs előtt nem volt igazán jól - így harcolt. Pintér József, az egyesület veterán versenyzője a saját korosztályán kívül a felnőtt versenyzők között is indult. Öt kategóriában indult, és ötben lett világbajnok. Horváth Noel junior boxban indult, eredetileg 86 kg volt, a de a mérlegen már csak 83-t nyomott a súlya. A saját súlyában iszonyatos fölénnyel nyerte a vb-t. Az egyik francia versenyzőnek visszalépett az ellenfele, és így nem küzdhetett volna, így Noel bevállalta őt is. A francia fiú súlya 116 kg volt, de Noel ezt is megnyerte.

Az egerszegieken kívül még egy magyar csapat, a TMT Kickboxing Team két versenyzővel vett részt a vb-n, ők egy első és egy második helyezést hoztak haza. Összesítésben a Fightingsport-Hungary Kick és Thai-Box SE Zalaegerszeg 7 arany, 1 ezüst, és 5 bronzéremmel (az ICO Hungary 8 arany, két ezüst, és 5 bronzéremmel ) zárta az angliai világbajnokságot, jövőre Németországban rendezik a vb-t.