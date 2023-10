Hévíz–Kinizsi Gyenesdiás 6:1(4:0)

Hévíz, 80 néző. Jv.: Varga P.

Hévíz: Dénes (Lucz) – Tóth I. (Tóth A.), Fábián, Meidl, Nagy D., Nyári (Kustán), Szindekovics, Damina (Karakai), Sabján (Baki), Filó, Bontó. Edző: Damina László.

Gyenesdiás: Für – Zsiga, Szekér, Czafit, Kiss, Dobján (Rácz), Tarnóczai, Bertók, Bardon, Kiglics, Orbán. Edző: Kocsis Norbert.

A mérkőzés eleje a hazaiakról szólt, akik Bontó vezérletével gyorsan kétgólos előnyt szereztek, de sok nagy lehetőséget el is puskáztak. Fél óra elteltével Filó növelte, majd a szünet előtt Bontó újabb találata magabiztossá tette a Hévíz előnyét. Fordulás után a Gyenesdiás zártabban kezdett védekezni, a hazaiaknak kevesebb lehetősége akadt. Orbán révén szépített a vendégcsapat, Bontó és Karakai hajrában szerzett góljaival alakult ki a végeredmény. A hévíziek sikere ilyen arányban is megérdemelt.

Gólszerzők: Bontó (4), Filó, Karakai, ill. Orbán.

Jók: egész csapat, ill. senki.

Magnetic Andráshida TE–Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák 0–0

Zalaegerszeg, 50 néző. Jv.: Lakics P.

Andráshida TE: Czirjék – Darabos (Kalamár), Tóth D., Szabó P., Rohonczy, Luter (Gortka), Bognár (Anti), Szabó M. (Farkas F.), Németh K., Igazi, Benczik. Edző: Szabó II Zsolt.

Kiskanizsa: Parragi – Petánovics, Belső, Kotnyek, Fülöp (Heiszter), Dolmányos, László (Rácz), Turi, Takács, Dömötör (Füzesi), Mismás. Edző: Rácz Szabolcs.

Mindkét csapat előtt adódtak komoly gólszerzési lehetőségek, de egyik félnek sem sikerült a kapuba találnia. Összességében igazságos döntetlen született.

Jók: Czirjék, Szabó P., Szabó M. ill. Petánovics, Turi.

Kiállítva: Petánovics (90., Kiskanizsa).

Technoroll Teskánd–Zalaszentgrót 0–0

Teskánd, 130 néző. Jv.: Kondákor M.

Teskánd: Kiss B. – Gyarmati, Kiss P., Gájer, Szökrönyös, Bresztovszky, Bakos, Németh N. (Ábrahám), Major, Kiss D., Boronyák (Elek). Edzők: Deák Ádám, Mándli Péter.

Zalaszentgrót: Osbáth – Jóna, Doszpoth, Ferenczi, Horváth B. (Baksa), Kovács L., Iberhart (Molnár Zs.), Kaprinai (Kovács-Braun), Kovács P., Horváth D., Pődör. Edző: Bencze Péter.

Rangadóhoz méltó mérkőzésen kemény, férfias játék jellemezte a találkozót, melyet mindkét csapat eldönthetett volna a maga javára, így a döntetlen igazságosnak mondható.

Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

U19: Teskánd–Zalaszentgrót 4–6.

Zalalövő–Lenti TE 4–0 (1–0)

Zalalövő, 100 néző. Jv.: Baranyai R.

Zalalövő: Kovács D. – Csáki, Gyenese, Bakó (Járfás), Agg, Bekes, Kellner, Radics, Cseresnyés (Csik), Őr (Mesics), Földvári. Edző: Ostrom János.

Lenti TE: Dervalics – Mentes, Sabján, Péter (Végi), Nagy M., Kiss K., Ritlop (Boronyák), Fentős, Pál, Pálinkás, Fábián (Csiszár). Edző: Szabó István.

Méltatlanul gyér érdeklődés nyilvánult meg a mérkőzés iránt, semmi sem érződött a korábbi évtizedek Lövő–Lenti hangulatából. Az 5. percben Radics indult be egy előrevágott labdára, fejjel megelőzte a kiinduló kapust, de a labda elgurult a kapufa mellett. Pár perc múlva hasonló szituáció után Bakó került helyzetbe, lövését még védte a vendégportás, de a szemfüles Kellner a hálóba lőtt, 1–0. A következő egy órában mezőnyjáték folyt, kevés hazai helyzettel. Végül az utolsó negyedórában döntötte el a meccset a Zalalövő. A 75. percben Járfás szögletét Csáki közelről bólintotta a hálóba, 2-0. A 80. percben Mentes határozatlankodott a 16-os vonalán, Cseresnyés lecsapott a labdára és biztosan lőtt a kapuba, 3-0. Végül Gyenese tette fel az i-re a pontot, amikor a szöglet után kipattanó labdát vágta a hálóba, 4–0. Összességében a ZTK kényelmes játékkal is biztos győzelmet aratott a kapura veszélytelen vendégek ellen.

Gólszerzők: Kellner, Csáki, Cseresnyés, Gyenese.

Jók: Földvári, Csáki, Cseresnyés, Kellner, ill. senki.

U19: Zalalövő–Lenti 2–0.

Csesztreg–Szepetnek 1–2 (1–1)

Csesztreg, 150 néző. Jv.: Kiss N.

Csesztreg: Gergő – Póczak, Szabó B., Lovrencsics, Biharvári (Németh G.), Kiss B., Őri Cs., Őri M., Tóth B., Szabó K. (Mihályka), Németh D. Edző: Tamás Tamás.

Szepetnek: Bocskai – Fadgyas (Koller), Pál, Pápai, Millei (Orsós), Nagy T., Dömötör, Rákhely, Déri, Bános, Kolman (Bilák). Edző: Németh István.

Azt már a mérkőzés előtt tudni lehetett, hogy nem feltartott kézzel jönnek Csesztregre a vendégek. A kezdő sípszót követően magukhoz is vették az irányítást a szepetnekiek, majd a félidő közepén egy kavarodás után meg is szerezték a vezetést. A bekapott gól után a hazaiak egyre jobban átvették a játék irányítását és a félidő derekán egy formás akció végén jött is az egyenlítés. A második játékrészre is úgy mentek ki a csesztregiek, hogy eldöntsék a találkozót, de ezen a napon nem sikerült semmi. A vendégek egy jobb oldali támadás után egy öngóllal megszerezték a vezetést, ami egyben a győztes gól is volt. Kemény, küzdelmes mérkőzésen a picit szerencsésebb csapat győzött. A hazaiak gratulálnak a fiatal vendégeknek.

Gólszerzők: Németh D., ill. Rákhely, Szabó K. (öngól).

Jók: Póczak L., Németh D., ill. az egész csapat.

U19: Csesztreg–Szepetnek 4–2.

Flexibil-Top Zalakomár–Tarr Andráshida SC 1–3 (0–3)

Zalakomár, 150 néző. Jv.: Siket L.

Zalakomár: Vida – Losonczi, Takács D., Vass (Mutter A.), Horváth L. (Takács Cs.), Horváth J., Madarász Z., Madarász F., Mutter M., Mészáros, Madarász Sz. Játékos-edző: Horváth Zsolt.

Andráshida SC: Paksy – Szabó B. (Bakos), Lukács, Pataky (Csiszár), Czotter (Sipos), Zsuppán (Szakony), Németh R. (Fábián), Penczák, Fülöp, Orbán (Kiss B.), Cseke. Játékos-edző: László Dávid.

A 15. percben egy beívelést követően visszafejelt labdát lőtt a hálóba Czotter, 0-1. A félidő közepén egy hazai védelmi rövidzárlatot követően további két gólt szerzett az ASC, előbb Fülöp, majd Németh R. szerzett gólt, így 0-3-al vonulhattak pihenőre a csapatok. A második játékrész közepén Horváth L. egy szép lövéssel szerezte meg első felnőtt gólját, amivel szépítettek a komáriak. Ezután kicsit elbizonytalanodtak a vendégek, röviddel a szépítő gól után 11-eshez jutott a hazai csapat, amivel élessé tehették volna a mérkőzés hajráját, de a büntetőt szépen védte Paksy. Ezt követően az eredmény már nem változott, a lelkes hidaiak első félidei játékuknak köszönhetően elvitték a három pontot az egész ősszel sok sérüléssel küzdő Zalakomár otthonából.

Gólszerzők: Horváth L., ill. Czotter, Fülöp, Németh R.

Jók: Madarász Sz., Mészáros, Horváth J., ill. az egész csapat.