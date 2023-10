Az Északnyugati csoportban a 11. helyen tanyázó ZTE FC II. 13 órai kezdettel az éllovas III. Ker. TVE-vel találkozik. Az egerszegiek mestere, Koller Zoltán azt mondta: mindent megtesznek, hogy megnehezítsék a szezonban még veretlen és utóbbi öt találkozójukat megnyerő fővárosiak dolgát.

A Délnyugati csoportban ötödik az FC Nagykanizsa, melynek vendége 15 órától a dobogó harmadik fokán tanyázó FC Dunaföldvár lesz.

– Kiváló csapat lesz az ellenfelünk, mi pedig nem vagyunk a legjobb passzban, de nagyon remélem, hogy végre elkezdünk kikapaszkodni a gödörből – mondta a piros-kékek edzője, Gombos Zsolt. – A héten volt egy kis fejmosás az öltözőben, csapatszinten pénzbüntetést is kirótt a vezetés, illetve János Norbert személyében egy játékost fel is függesztettünk. Nagyszerű labdarúgóról van szó, aki azonban már régóta nem az elvárt teljesítményt nyújtja. Vannak új sérültjeink is, Godzsajev agyrázkódással egész héten feküdt és Fehér játéka is kérdéses. Remélem, végre felébredünk és megindulunk előre.

A két csapat közt 4 pont van a tabellán, egy esetleges vendégsikerrel ez a távolság már igen nagyra nőne.