SKK Raindorf - ZTK-FMVas 7:1 (3854-3741)

Egyénileg (elöl a németek, vastagon szedve a pontszerzők): Schmid 664-Fehér 627, Weber 644-Járfás 606, Svoboda 688-Horváth Z. 622, Lallinger 626-Nemes 604, Sandler (Kotal) 580-Kakuk 679, Pointinger 652-Farkas Á. 603.

A döntőben elszenvedett sima vereség ellenére a ZTK egyértelműen pozitív hetet zárt. A zalaiak azzal a célkitűzéssel utaztak Boszniába, hogy a nemzetközi porondon próbálják megszerezni azt a lendületet, ami eddig a bajnokságban hiányzott tőlük. Több remek egyéni teljesítmény is akadt az együttesben, a selejtezőben Fehér Zoltán, Kakuk Levente és Nemes Attila is remekül dobott, az elődöntő legjobbja pedig Járfás Szilárd volt. A fináléban igazán már csak Kakuk tudott felnőni az ellenfél szintjére, illetve összességében is elmondható, hogy a ZTK ezúttal inkább csapatként alkotott maradandót.

Erre az ezüstéremre mindenesetre építhetnek az egerszegiek, hiszen sok van még vissza a bajnokságból, illetve - most már tudható - közeledik a Bajnokok Ligája-szereplés is.