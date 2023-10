Az Aréna Savariában rendezett nemzetközi viadalon tíz ország 28 egyesületének több, mint négyszáz versenyzője nevezett. A WKA szabályrendszerében sorra került versenyen a Zalaegerszegi Shotokan Karate Egyesület sportolói körül az első éremszerző Balog Miranda volt, aki szép formagyakorlatokkal az első helyen végzett, és kumitéban is nagyszerűen szerepelt a megszerzett harmadik helyezésével. Nagy Kata formagyakorlatban az ötödik helyen végzett, kumitében a középdöntőig jutott, de a dobógóról lemaradt, ahogy Ujj Rebeka is. A ZSKE csapatának legeredményesebb versenyzőjének Lőcsei Fanni Lili bizonyult, aki saját korcsoportjában, a 16-17 évesek között katában és kumitében is az első helyen végzett, egy korosztállyal feljebb nevezve, katában ugyancsak a legeredményesebb volt, így összesen három aranyéremmel zárta a versenyt. A versenyzőket Molnár Tamás készítette fel.

A ZRKA csapata (egerszegi és zalaszentgróti tagokkal) pedig öt arany-, nyolc ezüst- és és négy bronzéremmel térhetett haza a megmérettetésről. Az egyesületi éremtábla alapján 28 klub közül az 5. legeredményesebb csapatként végeztek.

A ZRKA eredményesen szerepelt küldöttsége

Fotó: ZH

A ZRKA érmesei a különböző korcsoportokban, küzdelemben. Aranyérmesek: Neubauer András, Zsimala Emma, Bódis Zoé, Szabó Sára, Tóth Olivér. Ezüstérem: Farsang Attila, Fekecs Emilia, Fehér Cecília, Papp Ádám, Csiszár Levente, Csillag Ábel, Tóth Sophia. Bronzérmesek: Fitos-Szűcs Ármin, Bekk Medárd, Fehér Mátyás, Kele Milán. Formagyakorlatban Tóth Áron másodikként zárt.

Felkészítő edzők: Takács Ferenc, Komáromy József, Takács Virág Vivien.