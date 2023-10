Egis Körmend–Zalakerámia ZTE KK 84-85 (18-19, 21-25, 22-19, 22-22)

Körmend, 1800 néző. Jv.: Kapitány, Tőzsér, Frányó.

Körmend: Cook 24/9, Takács 4, Tolbert 10, Djogo 11/3, Morgan 19/12. Csere: Carter 6, Ferencz Cs., Kiss M. 3/3, Durázi 4, Doktor 3. Vezetőedző: Kocsis Tamás.

ZTE KK: Csátaljay 3, Németh Á. 2, Hicks 21/3, Tóth Á. 20, Ostojic 10. Csere: Green 2, Lekunas 13/6, Mishula 7/3, Csuti, Keller I.7/3 Vezetőedző: Lubomir Ruzicka.

Kipontozódott: Green (31.).

Akkor hát, nyugati kosárlabda El Clásico. Ahogy sokan emlegetik a két régi rivális csatáját, ráadásul az igazi El Clásico is ezen a hét végén kerül megrendezésre a spanyol labdarúgó-bajnokságban... A körmendieknél Ferencz Csaba és Malik Morgan is felépült erre a derbire, de erre lehetett számítani, ahogy a ZTE KK is teljes sorral várta ezt a rangadót.

Várható volt, hogy a Németh Ákos helyet kap a zalaiak kezdőjében, hiszen az egyik legjobb védekező játékosnak számít, amire – a jó védekezésre – előzetesen is nagy szükség ígérkezett. Mindenesetre beestek a körmendi triplák a mérkőzés elején, nem úgy a zalaiak, így az egerszegiek csak futottak az eredmény után (14-7), de persze ez még nagyon a mérkőzés eleje volt és nem is szakadtak le a vendégek. Sőt, megkezdődött a felzárkózás, mi több, előbb az egyenlítés Ostojic kosarával, majd a fordítás Hicks hármasával, ami az első negyedet zárta le (18-19). Kétségtelen, hogy a ZTE KK védekezése kezdett összeállni, így pedig már nehezebben estek a hazai találatok, de a zalaiak is. A mérkőzés eddigi része amúgy sem lett valami gólgazdag (14. p.: 24-24), de ez volt a jó: ha már egyszer rangadó, akkor legyen szoros. A kék-fehérek kihagytak egy sanszot arra, hogy meglépjenek pár ponttal, így maradt a szoros állás, meg a felfűtött hangulat a lelátókon. Ment az "üzengetés" a két tábor között – előkerült néhány régi "klasszikus" –, de ez velejár egy Körmend–ZTE meccsnek, és naná, hogy terítékre kerültek a játékvezetők is... De szerencsére nem erre kellett figyelni, hanem a meccsre, ami izgalmasan alakult az első félidőben. Lekunas hármasával szerzett előnyt a ZTE KK, majd Csátaljay két büntetője zárta a félidőt (39-44).