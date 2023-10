Hazai pályán, hosszabbítás után a Szeged 97-93-ra győzött, s noha a sérüléshullám utólag már árnyalja a képet, ám akkor is kellemetlen a ZTE KK-ra nézve ez a vereség.

Nem erre számítottak Egerszegen... Több szempontból sem. A Zalakerámia ZTE KK felkészülését minden szereplő jónak ítélte meg, az előszezon mérkőzései megfelelőek voltak, de a keddi nyitányra sok minden megváltozott... Avval mindenki számolt, hogy a bajnokság elején Danilo Ostojic - aki a csapat egyik oszlopos tagjának kell, hogy számítson a későbbiekben - bokasérülése miatt még hiányozni fog, de az már nem volt benne a pakliban, hogy a nyitányon Oleksandr Mishula se legyen a pályán. Edzésen sérült meg a bokája, ami nem jött rendbe keddig, hogy aztán az utolsó edzésen Tony Hicks lába, Quinton Green-nek pedig a nyaka sérüljön meg, és csak azon múlt a szereplésük, hogy vállalták a játékot, a visszafogottság pedig így már jobban érthető.

- Az első sajtótájékoztatómon, amikor ideérkeztem, azt kívántam, hogy legyünk egészségesek... - kezdte evvel meccs utáni nyilatkozatát Lubomir Ruzicka, a ZTE KK vezetőedzője. - Ehhez képest a két hiányzó játékosunk mellé ma reggel Hicks és Green is sérülten érkezett az edzésre, de így is vállalták a mérkőzést. Nem akarok panaszkodni, és a történelemkönyvekbe úgyis az kerül be, hogy kikaptunk. Az első félidőben egyáltalán nem védekeztünk, amit a Szeged nagyon jól kihasznált. Elsősorban nekünk köszönhető, hogy két hátvédjük ilyen önbizalommal játszhatott. Mínusz 14 pontról még visszajöttünk, de a legnagyobb gond az volt, hogy nem kontrolláltuk az első félidőt. Három-négy napunk lesz felkészülni az újabb meccsre. A közönségnek köszönöm a biztatást.

A másik oldalon Nikola Lazic lehetett az elégedettebb, aki dicsérte játékosait.

- Azt mondtam a srácoknak, hogy ezt a meccset már korábban is lezárhattuk volna, mint a hosszabbítás. Kemény meccs volt, Egerszegen mindig nehéz nyerni, de a játék igazolta, hogy a felkészülési mérkőzéseken nyújtott jó teljesítmény nem a véletlen műve volt - mondta Lazic, aki sportszerűen, a továbbiakban sok sikert kívánt egykori csapatának is, azaz a ZTE KK-nak.