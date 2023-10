Ahogy korábbi híradásainkban már írtuk, mindkét oldalon nagy a készülődés, várhatóan ötezer feletti lesz a nézőszám és Zalaegerszegről is közel ezren kelnek útra, akik érvényes belépővel rendelkeznek. Az Aleksandar Jovic irányította Haladás hazai pályán minden bizonnyal mindent megtesz majd a továbbjutásért az osztálykülönbség ellenére, a ZTE FC pedig címvédőként nem szeretne "megégni" a 32 között. Pláne, nem az ősi rivális ellen.

Boér Gábor, a ZTE FC vezetőedzője erről is beszélt, amikor a mérkőzéssel kapcsolatban megkerestük és várakozásairól kérdeztük.

-Most félre kell tenni mindent, címvédőként lépünk pályára a Magyar Kupában és tudjuk, hogy a klub, a szurkolók és a város számára mennyire fontos mérkőzés következik - hallottuk a ZTE FC szakvezetőjéről. - Speciálisan kell készülni erre a találkozóra, ezekben a napokban csak erre fokuszáltunk. Nem mindennap találkozik egymással ez a két együttes, melyek rivalizálása nagy múltra tekint vissza és emiatt is különleges. Arra viszont nagyon oda kell figyelnünk, hogy nem ragadhatnak el bennünket az érzelmek, ugyanakkor érzelmileg is rá kell hangolódni a találkozóra. Az, hogy a Haladás együttese hol áll az NB II. tabelláján szerintem nem tükrözi a csapatuk tudását, mert a tizenharmadik helynél szerintem jobb csapatról van szó.

A ZTE FC is szeretné bizonyítani, hogy jobb annál, mint amit az eddigi szereplése mutat. A keretben vannak sérültek, többen a legutóbbi, Kecskemét elleni bajnoki találkozóról is hiányoztak (Mim Gergely, Zoran Lesjak, Josip Spoljaric, Bojan Sankjovic). Boér Gábor úgy fogalmazott az esetleges pályára lépésükkel kapcsolatban, hogy az utolsó pillanatig kivárnak, hogy milyen állapotba kerülnek szerdáig és aztán döntenek, hogy bevethetők-e.