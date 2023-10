Veszprémvarsányban zárult az AUNER Motorsport – Magyar Classic Motocross Bajnokság és az utolsó fordulót követően Czvik István (a klasszikus motornak számító Honda CR 500 R gépével) megszerezte a bajnoki címet. Az utolsó fordulónak már nem volt tétje, ettől függetlenül mindenki bevetette a plusz lóerőket - olvastuk a versenyről szóló beszámolóban. A hír most azért is érdekes, hiszen Czvik István a zalai településen, Barlahidán él, és itt készült a versenyekre is. Stílszerűen szólva "régi motoros", hiszen a fővárosból Zalába költözött versenyző évtizedek óta benne él a motorsportban.