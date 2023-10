:Sorozatban harmadszor lehetett házigazdája a zalai város a cselgáncsozók egyéni országos bajnokságának, az idei a férfinál a 71. , míg a hölgyeknél a 40. magyar bajnokság volt. Negyvenegy egyesület százharminc versenyzője mérlegelt, köztük a sportág hazai legjobbjai, olimpikonjai. Igaz, az várható volt, hogy nem mindenki a saját súlycsoportjában indul, hiszen erre a viadalra nem akartak fogyasztani. Így aztán Özbas Szofi is a 70 kg-ban indult, melyben győzött, olimpiai bronzérmesünk Tóth Krisztián pedig a +100 kg-osoknál indult és győzött szintén.

Ami viszont a hazai színeket illeti, a Zalaegerszegi Judo SE első éves junior versenyzője, Mátéffy Gábort először nevezték a felnőtt országos bajnokságra. A 73 kg-ban indult, 18 éves egerszegi fiatalember az első mérkőzésén a junior vb-n is indult tatabányai Pokk Arnoldot győzte le, majd a budapesti Szeredás Botondot. az elődöntőben az UTE judósa, Hegedüs Bendegúz várt rá és egy szoros meccsen ugyan, de a fővárosi fiút hirdették ki győztesnek. Mátéffy Gábor így a bronzéremért mérkőzhetett meg, ellenfele egy másik UTE-s, Barczikay Ákos volt. Kemény csatát hozott kettejük mérkőzése, amit egy waza-arit érő dobással az egerszegi fiú nyert meg, így bronzérmet szerzett élete első felnőtt magyar bajnokságán.

Kell-e mondani, hogy a kissé fáradt Mátéffy Gábor nagyon elégedett volt ezzel az eredménnyel.

-Természetesen kicsit meglepetés ez a bronz számomra is, de azért reménykedtem benne, hogy valamit azért összehozok... - nyilatkozta lapunknak nem sokkal a bronzmeccs után Mátéffy Gábor. - Most láttuk úgy, hogy érdemes elindulnom a felnőttek bajnokságán és a bronzmeccsen egy nagyon ügyes srác volt az ellenfél, akit már ismertem korábbról. Örülök az éremnek, és készülök tovább.

Jól is teszi, hiszen van miért keményen edzeni, amit a mostani eredménye is mutat. A Mindszenty Sportközpontban vasárnap is nyüzsögni fog az élet, hiszen ugyanitt rendezik meg a Nagy Miklós Emlékversenyt.

A szombati magyar bajnokok:

Férfiak

60 kg (6 induló): Naji Dávid (Kaposvári JK).

66 kg (12 induló): Pongrácz Bence (VSD).73 kg (16 induló): Szegedi Dániel (Budaörsi SC), 3. Mátéffy Gábor (Zalaegerszegi JSE).81 kg (16 induló): Ócsai Sándor (Ceglédi VSE). 90 kg (10 induló): 1. Nerpel Gergely (TFSE). 100 kg (10 induló): Vég Zsombor (Ceglédi VSE).

+100 kg (13 induló): Tóth Krisztián (MTK Budapest). 2. Kersics Dávid (Pécsi VSK)3. Balogh János (Rákosvidéke Hajtós DSE)3. Sipőcz Richárd (Széchenyi Egyetem SE)x. Cserkaszov Mihály (Győri AC)x. Kőhalmi Zoltán (Széchenyi Egyetem SE)7. Petrovszki Márk (Békés Megyei Kano JSE)7. Lénárt Benedek (Szatymazi SE)

Nők

48 kg (4 induló): Kőszegi Rebeka (BHSE). 52 kg (4 induló): 1. Pupp Réka (Atomerőmű SE). 57 kg (7 induló): Vég Luca (Ceglédi VSE). 63 kg (8 induló): Kriza Anna (BHSE). 70 kg (8 induló): Özbas Szofi (BHSE). 78 kg (10 induló): Salánki Evelin (Evidéki JE). +78 KG (8 induló): Varga Réka (Ippon Judo Tatabánya).