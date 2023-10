Magnetic Andráshida TE–Tarr Andráshida SC 2–1 (2–1)

Zalaegerszeg-Andráshida, 200 néző. Jv.: Lakics P.

Andráshida TE: Czirjék – Berkovics, Darabos (Kalamár), Keszei (Gortka D.), Tóth D., Szabó P., Luter, Bognár (Anti), Szabó M., Németh K., Igazi. Edző: Szabó II Zsolt.

Andráshida SC: Paksy – Bakos (Zsuppán), Kiss B., László (Pataky), Csiszár, Németh R., Penczák, Cseke, Fülöp, Orbán (Fábián), Czotter. Játékos-edző: László Dávid.

Sportszerű, jó iramú, küzdelmes mérkőzést játszott a két csapat. Az első félidő közepén Berkovics juttatta vezetéshez az ATE csapatát, melyre Penczák válaszolt egy szöglet utáni találattal. A szünet előtt újra sikerült előnybe kerülniük a hazaiaknak: egy kontratámadás végén a menteni igyekvő Czotter lábáról került a labda a gólvonal mögé. A folytatásban is a vendéglátók akarata érvényesült, és a mérkőzést végig kézben tartva összességében megérdemelten gyűjtötték be a három pontot.

Gólszerzők: Berkovics, Czotter (öngól), ill. Penczák.

Jók: az egész csapat, ill. Pataky.

Semjénháza–Lenti TE 3–2 (3–0)

Semjénháza, 100 néző. Jv.: Siket L.

Semjénháza: Szakmeiszter – Novák (Dobri L.), Dobri S., Pál, Schuller, Szőke, Kovács, Kapuvári, Ribarics, Kozári (Horváth P.), Szilágyi (Horváth G.). Játékos-edző: Kovács György.

Lenti TE: Dervalics – Mentes, Sabján, Sárkány, Horváth (Pálinkás), Kiss, Fábián, Ritlop, Fentős (Csiszár), Nagy, Végi (Pál). Edző: Szabó István.

Az első félidőben iskolajátékot mutattak be a hazaiak, és kihasználták a lehetőségeiket, három gólt is lőttek. A második játékrészben a jobbnál jobb helyzetek is kimaradtak semjénházai oldalon, és így a végére szoros lett az eredmény, de a hazai csapat összességében teljesen megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Gólszerzők: Kovács (11-esből), Kozári, Novák, ill. Nagy (2).

Jók: Novák (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Dervalics, Sárkány, Nagy.

U19: Semjénháza–Lenti TE 4–1.

Zalaszentgrót–Szepetnek 1–0 (1–0)

Zalaszentgrót, 150 néző. Jv.: Varga P.

Zalaszentgrót: Osbáth – Jóna, Doszpoth (Péhl B.), Ferenczi (Kovács-Braun), Horváth B. (Molnár), Kovács L., Iberhart, Kaprinai (Horváth S.), Kovács P., Horváth D., Pődör. Edző: Bencze Péter.

Szepetnek: Bocskai – Fadgyas, Pápai, Millei, Szabó B. (Pál), Csavari, Nagy T., Dömötör (Orsós), Rákhely, Bános, Kolman (Déri). Edző: Németh István.

Az első félidőben inkább tapogatódzó játék folyt, a Szepetnek többet birtokolta a labdát, viszont a hazaiaknak több ígéretes akciója volt. Végül egy pontrúgás után Kovács P. mintaszerűen csúsztatta a labdát a kapuba. A második játékrészben is inkább a vendégek birtokolták többet a labdát, nagy helyzetet viszont nem tudtak kialakítani, így a hazaiak megérdemelten megtartották az egygólos előnyüket.

Gólszerző: Kovács P.

Jók: Kovács P., Kovács L., Pődör, Horváth D., Jóna, ill. Rákhely, Pápai, Nagy T., Bocskai, Csavari.

U19: Zalaszentgrót–Szepetnek 0–0.