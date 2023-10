Hogyne lenne az! Utoljára ugyanis tétmérkőzésen 2012. március 17-én találkozott egymással a két régi rivális (akkor Zalaegerszegen 1-1 lett a végeredmény), aztán a ZTE elköszönt az élvonaltól, amikor pedig visszajutott, akkor a Haladás mondott búcsút az NB I-nek. Azóta is ez a helyzet, de a kupában összejött kettejük párosítása, amire a szeptemberi sorsolás óta mindkét oldalon nagyon készülnek.

A készülődés mellett nem lehet viszont nem megemlíteni, hogy sem a ZTE FC, sem pedig a Haladás nincs jó formában jelenleg. Az egerszegiek az NB I. 10. helyén állnak, a Haladás az NB II.-ben pillanatnyilag a 13. Mindkét együttes elvesztette a két legutóbbi mérkőzését, de erre a szerdára ezt most félre kell tenniük. Az elvárás ugyanis mindkét szurkolótábor részéről nagy, hiszen olyan párosítás ez, amit ha valaki elveszít, az nagyon fáj a saját táborának. Kupa lévén, döntetlen nincs, illetve van, de akkor jön a hosszabbítás és dönteni kell.

A hírek szerint többezres lesz a nézőszám (hétfői információk szerint 5-7 ezer néző várható), ebből a vendégszektorba közel nyolcszáz jegyet adtak el, ugyanis ebben maximalizálták a ZTE-drukkerek számát. Bedi Bence, a ZTE FC játékosa is avval kezdte, amikor a találkozóval kapcsolatban kerestük, hogy a hangulatra biztosan nem lesz panasz.

– Az öltözőben természetesen beszéltünk róla, hogy aki nem ismeri ennek a párharcnak történetét, ő is képben legyen róla - mondta a zalaiak középpályása. - Tudjuk, hogy sok néző lesz, és mindegy, hogy milyen osztályban szerepel akár az egyik, akár a másik, ez bizony rangadó. A bajnoki szereplést most egy pár napra el kell felejteni, hiszen ez egy másik sorozat, és a kupa fontos most is. És fontos lenne egy győzelem is, ugyanis kellene, hogy önbizalmat adjon a csapatnak. Nyerni akarunk, most ez a legfontosabb.

Az, hogy kinek van nagyobb veszítenivalója, erre is kitértünk Bedi Bencével. A ZTE FC ugyebár élvonalbeli csapat, nem mellesleg a Magyar Kupa védője, míg a Haladás jelenleg a második vonal tagja, viszont otthon játszik, hazai közönség előtt.

– Én úgy gondolom, hogy mindkét csapatnak fontos ez a találkozó - válaszolta Bedi Bence. - Élvonalbeli csapatként sokan kötelezőnek tartják a továbbjutásunkat, de ez egyáltalán nem ígérkezik könnyűnek, a Haladás viszont otthon játszik, ez is igaz. Szóval van tét mindkét oldalon, és így készülünk.

Egy érdekesség: a ZTE FC jelenlegi keretéből mindhárom kapus (Dombó Dávid, Senkó Zsombor, Gyurján Márton) az Illés Akadémián nevelkedett, közülük Gyurján az, aki a Haladásban is védett az NB I.-ben. Továbbmenve, Huszti András és Szalay Szabolcs is eltöltött négy évet az Illés Akadémián, kettejük közül Szalay Szabolcs az, aki játszott a Haladásban az NB II-ben is.

Mivel a kiemelt biztonsági kategóriába tartozik a mérkőzés, Szombathelyen szerdán 15 és 21 óra között a Bartók Béla körút lezárására kerül sor a Kendresi utca és a Szűrcsapó utca közötti szakaszon. Erre az útszakaszra a rendőrség kizárólag a Zalaegerszegről érkező, érvényes belépőjeggyel rendelkező vendégszurkolókat engedi be gyalogosan. A vendégszurkolók gépjárműveinek a parkolását a Kenderesi utcában található Csónakázó tó felőli és a vele szemben található zárt parkolóban biztosítják.