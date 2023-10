Zalakerámia-ZTE KK–Szolnoki Olajbányász 115-83 (23-34, 39-11, 32-21, 21-17)

Zalakerámia sportcsarnok, 1400 néző. Jv.: Praksch, Farkas G., Major.

ZTE: Hicks 15/6, Keller 14/6, Lekunas 4, Csuti 7, Ostojic 9. Csere: Tóth 11/3, Mishula 21/15, Csátaljay 9, Green 15/6, Németh 7/3, Simó 3/3, Makkos. Vezetőedző: Lubomir Ruzicka.

Szolnok: Clay 24/15, Pallai 5/3, Rudner 8/6, Eads 17/6, Thomas 17/3. Csere: Vincze 3/3, Pongó 7/3, Horváth, Kiss, Sebők 2. Vezetőedző: Miodrag Rajkovic.

Kipontozódott: Eads (38.).

Nem véletlenül kért időt a hazai kispad már a 3. percben: a ZTE álmosan, a Szolnok pedig magabiztosan kezdett (0-10). Másodjára már jobbam beleálltak a meccsbe a hazaiak, Clay azonban remekül dobott távolról (6. p.: 11-19). A 8. percben Tóth Ádám dobott triplát, de szükség is volt az extra vállalásokra, mert a szolnokiak fantasztikusan céloztak (16-27). Clay a negyed hajrájában dobott még egy teljesen valószerűtlen, dudaszós hármast is (ötödik távoliját, hiba nélkül...), de abban lehetett bízni, hogy a Szolnok ezt a formát nem tarthatja örökké. A vendégek 65 százalékos dobáspontosságon álltak, amikor a második negyed kezdődött, de még nem cseréltek: a rövid kispad (öt cserét neveztek csak és a sorból a nemrég még zetés Révész mellett két légiós is hiányzott) is fokozhatta a ZTE felzárkózási esélyeit. Illetve ott volt Mishula, aki a kispadról érkezve rárúgta az ajtót a pályán lévőkre: pillanatok alatt eljutott 14/9 pontig, s jött a szolnoki időkérés (13. p.: 36-36). A negyed közepén a ZTE egyre inkább nyeregbe került (17. p.: 48-42), még úgy is, hogy Tóth 10 pontja mellé begyűjtötte 3. személyi hibáját. Például Csátaljay azonban bátran játszott, Mishula pedig távolról nem bírt hibázni (19. p.: 55-42). Ekkor a ZTE-nek volt olyan időszaka, mint az elején a Szolnoknak (62-42), szünetben nehéz volt elképzelni, hogy ebben a meccsben lehet még fordulat.