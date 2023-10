Északnyugati csoport

ZTE FC II.–III. Ker. TVE 0-1 (0-1)

Zalaegerszeg. Jv.: Ország.

ZTE II.: Senkó – Deme, Dóczi, Király, Boros (Wolf, 85.), Varga L. (Györe, 61.), Bodrogi, Korógyi (Mulasics, 61.), Lengyel (Zsiga, 85.), Balabás (Molnár, 77.), Kozári. Edző: Koller Zoltán.

Gólszerző: Lapu (37.).

Egyenlő erők küzdelmét hozta a találkozó, pedig a két csapatot tíz hely és 11 pont választotta el egymástól a tabellán – az éllovas vendégek javára. A fővárosiak veretlenül érkeztek Zalaegerszegre és ezt nyilván nem is szerették volna itt elveszíteni, a ZTE II. azonban jelentős kihívás elé állította őket. Kimaradt hazai helyzetből indult az a kontra is, aminek végén a Kerület megszerezte a vezetést. Fordulás után is folytatódott a nyílt küzdelem, mindkét oldalon gólhelyzetekkel. A döntetlen sokkal inkább megfelelt volna a játék képének, de a futball nem mindig igazságos.

A III. Ker. TVE szezonbeli hetedik győzelmével megerősítette éllovas pozícióját, míg a ZTE II. visszacsúszott tizenharmadiknak.

Koller Zoltán: „Ezen a mérkőzésen kifejezetten jól dolgoztak a fiatalok, a bosszantó csak az, hogy hiába játszottunk ikszes meccset, pontot nem tudtunk szerezni.”

Délnyugati csoport

FC Nagykanizsa–

FC Dunaföldvár 3-1 (2-0)

Olajbányász-stadion, 200 néző. Jv.: Práth.

Nagykanizsa: Kálovits – Szabó P., Szanyi, Bence, Varga D. – Kovalovszki, Pintér – Szilágyi, Szökrönyös D. (Józsa, 92.), Lőrincz (Szinay, 85.) – Kondor (Sági, 76.). Edző: Gombos Zsolt.

G.: Lőrincz (38), Kovalovszki (44., 11-esből), Kondor (63.), illetve Pleszkán (79.).

Már az első percben hazai ziccer maradt ki, majd élénk iramban folytatódott a rangadó. Támadtak a vendégek is, de a nagy helyzeteket a Kanizsa hagyta ki. Lőrincz Bence több lehetőséget is elrontott, aztán szép támadás végén ő szerezte meg a vezetést a házigazdának, mely büntetőből még a szünet előtt megduplázta előnyét. Fordulás után is jó iramú maradt a meccs, melyben a gólhelyzetek száma hasonlóan alakult a két oldalon, gólt viszont (szép akció végén, Kondor fejesével) újra a hazaiak értek el. A folytatásban a kanizsai támadó kihagyott még egy óriási ziccert, a nyugodt utolsó tíz percet pedig váratlan földvári szépítés „rontotta el”. A zalaiak rég hiányolt harcos erényeket csillogtattak és megérdemelten nyertek.

A házigazda együttes egy pontra csökkentette hátrányát a tabellán a Dunaföldvárral szemben és az 5. helyen áll.

Gombos Zsolt: „Ma mindenki beletette a maga részét a győzelembe, szervezettek és fegyelmezettek voltunk s megérdemelten nyertünk. Gratulálok a csapatomnak! Ha minden helyzetünket kihasználjuk, 6-7 gólt is szerezhettünk volna és akkor a végén megússzuk az izgalmakat. De a lényeg ezúttal csak a győzelem.”

További eredmények, Északnyugat: ETO Akadémia–Budaörs 2-2, Haladás–Balatonfüred 2-2, Komárom–Puskás II. ?-?, Sopron–Gyirmót II. ?-?, Kelen–Bicske ?-?, Veszprém–Dorog ?-?, Csorna–Tatabánya ?-?. Délnyugat: FTC II.–Szentlőrinc 0-0, Paks II.–Gárdony 5-2, Dunaújváros–Fehérvár II. ?-?, Iváncsa–Mohács ?-?, MTK II.–Kaposvár ?-?, Bonyhád–Érd ?-?, Szekszárd–PEAC ?-?.