A ZTE FC együttesében azért akadnak hiányzók is, így különböző okok miatt Szendrei Norbert, a szombati bajnoki meccsről is hiányzó Mim Gergely, valamint Yohan Croizet és Medgyes Sinan sem volt a szerdai keret tagja. Első alkalommal viszont a nemrég igazolt Dombó Dávid védte a ZTE FC kapuját.

A találkozót valóban remek időben rendezték, a zalaiak mindjárt kezdeményezőbbek is voltak, de az osztrák Lafnitz játékosai fokozatosan melegedtek bele a mérkőzésbe. vezethetett volna a ZTE FC, de a kapufa mentett, a vendégek pedig tényleg odatették magukat, hiszen minden labdára mentek. A legjobb kifejezés talán az volt, hogy kellően erőszakosan futballoztak. A második félidő elején aztán büntetőből szerzett vezetést a Lafnitz, és akkor érkeztek a cserék zalai oldalon – a fiatal Mulasics Dániel először szerepelt a felnőtt csapatban – köztük olyanok is, akikben azért benne van a gól. De szinte ezt követően megint kijátszott egy akciót a Lafnitz és újabb gól lett a vége. Élénkebb lett a hazaiak játéka és volt, hogy csak az osztrákok kapusa tudta megakadályozni a gólt. Előbb Mance szép lövésénél, majd Spoljaric közeli próbálkozásánál hárított, de a gól nem jött össze, mígnem pár perccel a vége előtt a vendégek megint végigvittek egy akciót és szépen oldották meg.

Boér Gábor vezetőedző nem lehetett elégedett és láthatóan nem is volt az, amit már meccs közben is jelzett. Mindenesetre ez az edzőmeccs most így sikerül, elfelejteni nem lehet és biztos, hogy kék-fehéreknél levonják a tanulságot belőle.

ZTE FC - SV Lafnitz (osztrák II.) 0-3 (0-0)

Zalaegerszeg, 80 néző.

ZTE FC: Dombó - Huszti, Safronov, Várkonyi, Milovanovikj - Lesjak, Soltész - Meshack, Szalay, Németh D. - Sajbán. Csereként lépett pályára: Csóka (46.), Mance (58.), Király (58.), Sankovic (58.), Todoroski (58.), Spoljaric (58.), Bedi (66.), Mulasics (66.).

Gólszerzők: Poldrugac (50. - 11-esből, 53.), Gante (88.).