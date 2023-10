Zalalövő–Semjénháza 1–0 (1–0)

Zalalövő, 100 néző. Jv.: Varga P.

Zalalövő: Szemes – Csáki (Agg), Gyenese, Bekes, Kellner (Tóth B.), Bakó (Végh), Radics, Cseresnyés, Őr, Földvári, Horváth D. (Csonka). Edző: Ostrom János.

Semjénháza: Earles (Szakmeiszter) – Novák (Horváth G.), Dobri S., Pál, Szőke, Kovács Gy., Kapuvári, Bagó, Ribarics, Kozári, Szilágyi. Játékos-edző: Kovács György.

A 26. percben egy gyors hazai kontra végén a leperdült labdát Radics játszotta Cseresnyés elé, aki kilőtte a bal alsó sarkot, 1–0. A 36. percben Kozári 28 méteres szabadrúgása a felső lécen csattant. A félidő hajrájában növelhette volna előnyét a ZTK, Cseresnyés lépett ki középen, de gólját a játékvezető lökés miatt érvénytelenítette. A második játékrész kevés helyzetet hozott, gólokat szerezni egyik csapat sem tudott. Az egységesebb hazai gárda győzelme megérdemelt.

Gólszerző: Cseresnyés.

Jók: Bekes, Cseresnyés, Radics, ill. Kovács Gy., Kozári.

U19: Zalalövő–Semjénháza 1–1.

Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák–Csesztreg 1–3 (0–1)

Kiskanizsa, 50 néző. Jv.: Major Zs.

Kiskanizsa: Parragi – Petánovics, Kotnyek (Jagarics), Fülöp, Dolmányos, Kiss J., Heiszter (Turi), Takács, Dömötör (László), Belső (Herczeg), Mismás. Edző: Rácz Szabolcs.

Csesztreg: Gergő – Póczak, Szabó B. (Németh G.), Lovrencsics, Biharvári, Őri Cs., Kiss Bá., Magai (Kiss Ba.), Őri M. (Szabó K.), Tóth B., Németh D. Edző: Tamás Tamás.

A vendégek léptek fel támadólag, és gyors formás akció végén már a 8. percben vezettek. Nem sokkal később a hazaiak egyenlíthettek volna, de a lövés mellé ment. Ezt követően továbbra is a Csesztreg veszélyeztetett, akár az előnyüket is növelhették volna. A félidő közepétől már a kiskanizsaiak is felvették a ritmust, és kiegyenlítetté vált a játék. Szünet után nagyot javultak a hazaiak, és tíz percnyi játék után megvolt az egyenlítés. A Kiskanizsa továbbra is többet kezdeményezett, de az eredmény hiányzott. Az utolsó negyed órában beerősítettek a vendégek és kétszer is bevették a vendéglátók kapuját. A jól játszó hazaiak ellen a Csesztreg erősen megszenvedett a győzelemért.

Gólszerzők: Fülöp, ill. Kiss Ba., Tóth B., Németh D.

Jók: Parragi, Kotnyek, Kiss J., Takács, ill. Gergő, Tóth B., Szabó K.

U19: Kiskanizsa–Csesztreg 3–3.

Lenti TE–Zalaszentgrót 0–6 (0–2)

Lenti, 150 néző. Jv.: Lakics P.

Lenti TE: Dervalics – Mentes, Pál (Csiszár), Nagy M., Sabján (Végi), Sárkány, Kiss K., Fábián, Péter (Horváth F.), Ritlop, Könye Balla (Fentős). Edző: Szabó István.

Zalaszentgrót: Osbáth – Jóna (Péhl B.), Baksa (Molnár Zs.), Doszpoth, Kovács-Braun (Fábián), Ferenczi (Kovács D.), Kovács L., Iberhart, Kovács P. (Péhl K.), Horváth S., Horváth D. Edző: Bencze Péter.

A hazai csapat kapitális hibáit a vendégek könyörtelenül kihasználták, és ilyen arányban is megérdemelten nyertek.

Gólszerzők: Ferenczi (3), Kovács L., Molnár Zs., Doszpoth.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

U19: Lenti TE–Zalaszentgrót 1–1.

Kinizsi Gyenesdiás–Magnetic Andráshida TE 1-5 (0-1)

Gyenesdiás, 70 néző. Jv.: Lapath D.

Gyenesdiás: Piller – Zsiga, Székács, Szekér, Fellner (Orbán), Karancz, Tarnóczai (Dobján), Kiss P. (Rácz), Bertók (Bardon), Kiglics, Czafit. Edző: Kocsis Norbert.

Andráshida TE: Czirjék – Berkovics, Darabos (Rohonczy), Tóth D., Szabó P. (Kalmár), Luter (Gortka), Bognár (Anti), Szabó M., Németh K., Igazi, Benczik. Edző: Szabó II Zsolt.

A hazai csapat ott folytatta, ahol egy héttel korábban, a Csesztreg ellen abbahagyta. Most azonban nem jöttek be a kipróbált figurák, vagy csak a vendégek találták meg góllövő cipőjüket? A gyenesi védelem résein átjutottak és így magabiztosan szerezték meg Berkovics mesterhármasával a győzelmet.

Gólszerzők: Czafit, ill. Berkovics (3), Luter, Kalmár.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

U19: Gyenesdiás–Teskánd 1–0.

Deák-Gizmó Murakeresztúr–Flexibil-Top Zalakomár 2–0 (0–0)

Murakeresztúr, 200 néző. Jv.: Kondákor M.

Murakeresztúr: Molnár K. – Békefi, Czigány, Körösi, Szabó I., Szilveszter, Büki (Márkovits), Gerencsér (Rodek), Bekő, Orbán (Pál), Gyuranecz. Edző: Visnovics László.

Zalakomár: Horváth Zs. – Losonczi, Takács Cs., Takács D. (Horváth K.), Vass (Horváth L.), Horváth J., Madarász Z. (Nagy M.), Madarász F., Mutter, Mészáros, Madarász Sz. Játékos-edző: Horváth Zsolt.

A Murakeresztúr történelmi győzelmet aratott a megye I-es bajnokságban. A mérkőzést hatalmas küzdelem jellemezte, döntő volt, hogy ki szerzi az első gólt. Ez a hazai csapatnak sikerült, akik hosszú idő után végre feltették az i-re a pontot.

Gólszerzők: Körösi, Losonczi (öngól).

Jók: az egész csapat, ill. Horváth J., Mészáros.

Kiállítva: Horváth K. (86., Zalakomár).

U19: Murakeresztúr–Zalakomár 0–16.

Szepetnek–Technoroll Teskánd 1–1 (0–1)

Szepetnek, 150 néző. Jv.: Kubicsek M.

Szepetnek: Bocskai – Szabó Be. (Üst), Fadgyas, Rákhely M., Bános, Pápai, Déri (Pál Mi.), Csavari, Kolman (Bilák), Millei (Orsós R.), Dömötör. Edző: Németh István.

Teskánd: Kiss B. - Bresztovszky, Kiss P., Major J., Gyarmati, Németh N., Bakos, Boronyák (Elek), Kiss D., Szökrönyös Z., Gájer. Edző: Deák Ádám.

Amilyen létszámban gyűltek a nézők, érezhető volt, jó mérkőzésre van kilátás a listavezetővel Szepetneken, s a hazaiak nem is ijedtek meg a vendégektől, még ha idővel a Teskánd próbálta is rákényszeríteni akaratát a vendéglátókra. Ez a félidő hajrájába érett góllá, egy jobb oldali szögletet követően érkezett mintaszerűen Gájer Péter. A Szepetnek nem esett azonban úgymond letargiába, alighanem az öltözőben az instrukciók hatásosak lehettek, mivel a hazaiak óriási elánnal jöttek ki a folytatásra. Sorra próbáltak meglépni a széleken, a Teskándot talán meg is lepték Pápai Mátyásék rohamai, s az egyenlítés – szintén jobb oldali szögletet követően – az 58. percben jött el, Fadgyas Roland juttatta hálóba a labdát. Ezt követően is igyekeztek a kezükben tartani az irányítást, az ugyanakkor törvényszerű volt, hogy az általuk diktált lendületet végig tartani nem lesz egyszerű, míg a meccs vége felé pedig minden bizonnyal már azon lehetett a másik fél, tehát a vendégcsapat, hogy „lemenedzselje” legalább egy ponttal a találkozót.

Gólszerzők: Fadgyas, illetve Gájer.

Jók: Bános, Csavari, Fadgyas, Pápai, Rákhely M. illetve Kiss P., Gájer, Major J.

U19: Szepetnek – Teskánd 0-8.

Tarr Andráshida SC–Hévíz 1–1 (0–0)

Zalaegerszeg, 75 néző. Jv.: Kiss N.

Andráshida SC: Paksy – Bakos (Szabó B.), Zsuppán (Orbán), Lukács, Pataky, Czotter, Szakony (Kiss B.), Csiszár, Németh R. (Fábián), Penczák, Cseke. Játékos-edző: László Dávid.

Hévíz: Dénes – Filó, Tóth I., Nyári, Szindekovics, Bontó, Sabján (Baki), Nagy D., Damina (Karakai), Fábián, Meidl. Edző: Damina László.

Az első félidőben a vendégek voltak jobbak, az ő akaratuk érvényesült, a második játékrészben viszont inkább a hazaiak domináltak. Így egy jó iramú mérkőzésen igazságos döntetlen született.

Gólszerzők: Orbán, ill. Karakai.

Jók: Pataky, Lukács, Penczák, Orbán, ill. Karakai.