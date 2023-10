Öt stílus szövetség 14 sportegyesülete mérte össze a tudását, melyen dr. Tahon Róbert a Magyar Karate Szövetség főtitkára nyitotta meg a küzdelmeket. A házigazda, rendező egyesület, a ZSKE nem csak a szervezésben, hanem a tatamin is kitett magáért, hiszen a legeredményesebb csapatnak bizonyult. A legeredményesebb versenyző különdíj is Egerszegen maradt Horváth Maja Viktoriának, a ZSKE karatékájának köszönhetően. A ZSKE mellett Zalából a szintén egerszegi Azato Shotokan Karate Do Egyesület és a Keszthelyi Budo Karate is képviseltette magát.

A zalai versenyzők dobogós helyezései (a külön nem jelöltek valamennyien a ZSKE sportolói).

6-7 éves korosztály. Lány szivacs kumite: 2. Szabó Mira. Fiú szivacs kumite: 1. Szabó Ádám. Lány kumite: 2. Szabó Mira. Lány kata: 3. Szabó Mira. 8-9 évesek. Lány szivacs kumite: 1. Sebők Beike. Fiú szivacs kumite: 1. Lőrincz Maté, 2. Varga László. Fiú kumite: 1. Kerék Maximilián (Keszthely Budo Karate), 2. Gyenese Bendegúz, 3. Horváth Ármin Gábor. Lány : 1. Balogh Miranda, 2. Sebők Beike. Fiú kata: 2. Gyenese Bendegúz.

8-11 évesek. Lány kumite: 1. Horváth Maja Viktoria, 2. Balogh Miranda. 10-11 évesek. Fiú szivacs kumite: 1. Lőrincz Kristóf, 2. Skoda Benett (Azato), 3. Páskuly István. Fiú kumite: 2. Varga Milán, 3. Szép Ádám. Lány kata: 3. Horváth Maja Viktoria. Fiú kata: 1. Skoda Benett (Azato). 12-13 évesek. Lány kumite: 1. Nagy Kata, 3. Darók Izabella. Fiú kumite: 2. Sebők Bercel. Lány kata: 1. Horváth Maja Viktoria. Fiú kata: 3. Takács Áron (Keszthely Budo Karate). 14-15 évesek. Lány kumite: 1. Nagy Kata, 2. Czebei Luca. Lány kata: 1. Nagy Kata, 2. Új Rebeka. Fiú kata: 1. Móricz Martin. Fiú kumite: 3. Móricz Martin. 16-17 évesek. Lány kumite: 1. Horváth Jókus Vivienn, 2. Tóth Jázmin. Lány kata: 2. Tóth Jázmin. Fiú kata: 2. Veilinger Ádám. Junior. Női kata: 1. Horváth Maja Viktoria, 2. Darók Izabella, 3. Új Rebeka.

18 év felettiek. Női kumite: 1. Horváth Jókus Vivienn felnevezve 1.hely ZSKE Női kata: 2. Czebei Luca. 36 év feletti. Férfi kumite: 2. Németh Adrián. Női kumite: 3. Czebei Luca. Csapat, kata: 3. ZSKE (Horváth Maja Viktória, Móricz Martin, Darók Izabella).