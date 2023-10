NB II E csoport, férfiak:

Hőgyészi SC – Nagykanizsa 24-33 (14-16)

Tamási, 150 néző. Jv.: Hovány, Ubornyák.

Nagykanizsa: Oláh – Csordás 11, Vadász 3, Hári 2, Balogh P. 2, Füstös 7, Kovacsics 2. Csere: Kovács A. (kapus), Sass 1, Bognár, Németh B., Szabó G. Apró 2, Báder 3. Edző: Csalló Ádám.

Három nullára is elléptek az elején az agilis módon kezdő hazaiak, s az amúgy szorosan alakuló első játékrész során a kanizsaiaknak is volt három gólosra rúgó előnye. Csordás Marcell már akkor is bizonyította, hogy nagyon elkapta e találkozón a góllövő formáját, ugyanakkor az első harminc perc végén még nem domborodott ki a Nagykanizsa fölénye. A második játékrészben a 17. percig tartotta magát a hazai csapat, mely kellő izgalmat kölcsönzött a mérkőzésnek, 26-22-es dél-zalai vezetéstől aztán Csalló Ádám – az E csoportot vezető - tanítványai végképp a maguk javára fordították az eredményt a harmadik helyen álló hőgyésziekkel szemben.

Jók: Csordás (a mezőny legjobbja) és az egész kanizsai csapat.

NB II E csoport, nők:

Szekszárd FGKC – Tungsram SE Nagykanizsa 41-20 (17-11)

Szekszárd, 50 néző. Jv.: Redling, Uhrin.

Tungsram SE: Tóth V. - Csivre V. 7, Burghardt 6/1, Balogh B. 1/1, Ács, Horváth A. 5, Szmodics V. 1. Csere: Janzsó, Kovács D. Edző: Surman István.

Roppant szűk kerettel kelhetett útra a Tungsram SE női kézilabda együttese a szekszárdi találkozóra, ami nagyban befolyásolta a variációs lehetőségeket is a meccs folyamán. Az első félidő közepéig jól tartotta magát a kanizsai csapat, Csivre Viktória és Burghardt Victória vezérletével szerezték is góljaikat. Még 10-9-nél az egyenlítés sem tűnt lehetetlennek ismételten, a fordulópont azonban elérkezett, s a Szekszárd onnantól mind jobban ellépett ellenfelétől. A második félidőben inkább már csak az volt a kérdés, hogy a különbség mekkora lesz a felek között, s a szekszárdiak győzelmükkel egyben meg is előzték – a hatodik helyre fellépve - a táblázaton a Kanizsát.

Jók: Csivre V., Burghardt.