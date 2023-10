Északnyugati csoport:

Puskás AFC II. – ZTE FC II. 2-2 (2-1)

Felcsút, 100 néző. Jv.: Erdélyi.

ZTE II.: Sinkó – Deme (Wolf, 81.), Dóczi, Király, Boros (Varga L., 77.), Kapus, Korógyi, Lengyel, Balabás (Dobos, 81.), Kozári, Baloteli (Mulasics, 46.). Edző: Koller Zoltán.

Gólszerzők: Magasföldi (10., 18.), illetve Korógyi (45+3.), Mulasics (95.). Kiállítva: Yablonskij (PAFC II., 22.).

A zalai fiatalok ellen nagy lendülettel kezdett és gyorsan 2-0-s előnyt szerzett a PAFC II., mely aztán gyorsan leszálló ágba került: kihagyott büntető, majd piros lap következett részükről, majd a 25. percben jött a zalai szépítés is. A vendégek nagy energiát fektettek az egyenlítésbe is, ám hiába volt az emberelőny, a második félidőben széllel szemben játsszva ezt nehéz volt elérni. Végül a 95. perc hozta meg az eredményt, és vele 4 meccs után az első kék-fehér pontot.

Koller Zoltán: „Minden pontnak jelentősége van, így ennek a mainak is. Örülök neki, mert sokat tettek érte a srácok, de egészen elégedettek nem lehetünk, mert rengeteg még a tennivalónk.”

További eredmények: Gyirmót II.–ETO Akadémia 2-2, Balatonfüred–Budaörs 1-2, Csorna–Kelen 1-2, Tatabánya–Sopron 2-1, Dorog–Komárom 0-0, Bicske–Haladás 1-0, III. Ker. TVE–Veszprém 0-2.

Délnyugati csoport:

FC Nagykanizsa – Szekszárdi UFC 5-2 (1-2)

Olajbányász stadion, 300 néző. Jv.: Takács.

FCN: Kálovits – Szabó, Szanyi, Bence (János, 46.), Varga D. (Sági, 74.) – Kovalovszki, Pintér – Szilágyi, Szökrönyös D., Lőrincz (Szinay, 80.) – Kondor (Fehér, 85.). Edző: Gombos Zsolt.

G.: Kovalovszki (20., 70. - az elsőt 11-esből), János (50.), Kondor (62.), Fehér (94.), ill. Budai (10., 28.). K.: Tokody (Szekszárd, 94.).

A házigazda lépett fel kezdeményezőleg, ám védelmi megingást kihasználva a vendégek szereztek vezetést. Aztán hiába egyenlített gyorsan a Kanizsa, mert hátul továbbra sem volt megfelelően stabil, a szekszárdiak pedig kipasszolták a zalai védelmet és másodszor is előnybe kerültek. Szünet után sebességet váltott a hazai együttes, illetve érkezett a padról János, aki előbb nagy gólt lőtt, majd gólpasszt adott Kondornak és Kovalovszkinak is – ritka, hogy egy cserejátékos ennél többet tegyen szűk 20 perc alatt. A kétgólos különbség némileg hitehagyottá tette a három mérkőzés óta veretlen vendégcsapatot, a Kanizsa pedig elsősorban távoli lövésekkel próbálkozott. Az ötödik hazai találat – szekszárdi piros lappal együtt – az utolsó percben érkezett.

A forduló rangadóján a Szentlőrin 2-1-re nyert az Iváncsa ellen, így a dobogón szorosabb lett a mezőny.

Gombos Zsolt: „Borzasztó volt az első félidő, az ellenfél kétszer jutott el a kapunkig és két gólt szerzett belőle. Szünetben cseréltem és át is szerveztük némileg a gárdát, s a meccs 4-0-ra megnyert második felére büszkék lehetünk. Dolgoznunk kell tovább, mert két ilyen kapott gól nem fér bele mindenki ellen, például a jövő héten, az FTC II. otthonában sem lenne sok értelme hasonló előnyt ajándékozni.”

További eredmények: Fehérvár II.–Paks II. 2-1, Érd–Dunaújváros 4-1, Kaposvár–Mohács ?-?, Dunaföldvár–FTC II. 1-0, Gárdony–Bonyhád 0-1, PTE-PEAC–MTK II. 1-1.