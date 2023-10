A mérkőzés szokatlan időpontban kezdődik, hiszen 12.45 órakor fúj majd a sípjába a játékvezető Matyóföld fővárosában. Mindkét csapat nagyon kevés pontot szerezett eddig: nyolc meccs után a ZTE FC 5, míg a hét találkozón túllépett Mezőkövesd 4 pontos. (A mezőnyben még egy 4 pontos együttes van, a sereghajtó Kisvárda). Ezek a számok mindent elárulnak a mezőkövesdi összecsapás fontosságáról.

A ZTE FC kerete – mondjuk ez sem mindennapos... – szeptember elején átalakult, hiszen sok új játékos érkezett és akkor abban bíztak a zalaiak, hogy a válogatott mérkőzések miatti szünetben összeérik az együttes. Azóta egy meccs ment le, a Puskás FC elleni (1-1), amin az utolsó pillanatban mentett pontot hazai pályán a ZTE FC. Most jön az újabb találkozó, amit majd ismét bajnoki szünet követ, hiszen a válogatottra újra Európa-bajnoki selejtezők várnak.

Ami a Mezőkövesdet illeti: nem lennénk meglepve, ha a szombati találkozóval kapcsolatban a hazaiak úgy gondolkodnának, ki mást vernének meg, ha nem a ZTE-t...

– Az eredménykényszer benne lesz a mérkőzésben és így is készülünk – hallottuk az egerszegiek szakvezetőjétől, Boér Gábortól. – Nekünk pontot, pontokat kell szereznünk, mindegy, hogy idegenben vagy itthon játszunk és hogy ki az ellenfél. Természetesen taktikailag készültünk a Mezőkövesdből, mely defenzív futballt játszik, ebből indulva igyekszik kontrázni és jól csinálja ezt. A támadásaiknál kiemelt szerep jut Stefan Drazicnak, őt nehéz tartani.

Támadnia a ZTE FC-nek is kell, s az eddigiek alapján most is várható egerszegi gól. Eddig csak két találkozón (Kisvárda, DVSC) fordult elő, hogy a zalaiak nem találtak be, viszont a kapott találatok tekintetében kellene előbbre lépni, hogy ne jöjjenek azok a hibák, ami miatt pontok mennek el.