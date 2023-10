Boér Gábor (ZTE FC): – Leginkább az fáj a mai meccs után, hogy a párharcokban és a presszingben is fölénk kerekedett az ellenfél és teljes csődöt mondtunk ebben, pedig készültünk rá. Már az első félidőben is éreztem ezt, de az egész mérkőzésen elkísértek bennünket az egyéni hibák. Pontrúgás után kaptunk három gólt, ami nem csak egy meccsen nagyon sok, de egy fél szezonban is... Amikor visszajöttünk a meccsbe, azt hittem, hogy helyrerázódtunk végre, de aztán két fölösleges szögletet engedtünk az ellenfélnek, amely után újabb gólokat kaptunk. Ezekre készültünk a héten és a csapat jól is dolgozott, nem ezt vártam a mai találkozón. A Paks minden tekintetben jobb volt ma. Hiányoltam a küzdőszellemet és a férfiasságot, ami ahhoz kellett volna, hogy átbillentse felénk a párharcokat is.

Bognár György (Paks): – Mindkét félidőben ült a játékunk, kivéve azt a két percet, amikor gyors egymás után kaptunk két gólt. Egyáltalán nem mindegy ugyanis, hogy három-nullal, vagy három-kettővel vonulsz pihenőre. Ezért kellett változtatni a szünetben. Böde és Hahn jó párost alkotnak, és a héten is készültünk arra, hogy sok pontrúgást harcoljunk ki, hiszen azt láttuk, hogy a ZTE ezeknél eléggé sebezhető és minél hamarabb meg akartuk lőni a negyedik gólt. Ami fontos volt, hogy ott tudtuk tartani a játékot az ellenfél térfelén