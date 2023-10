Időt nyerhet ugyanis Boér Gábor együttese, hiszen tudjuk, ismerjük az elmúlt hetek, hónapok történéseit. Sok új játékos érkezett a kék-fehérek keretébe a szeptember hatodikán zárult átigazolási határidő utolsó napjaiban, és a többen távoztak is ugyanekkor. Gyakorlatilag a csapat gerince cserélődött ki, ha nem is teljesen, de azért kulcsposztokon mindenképpen. Gyakorlatilag egy új együttest kellett kialakítani, de a szombati siker kezdi azt igazolni, hogy ez a folyamat már előrehaladott állapotban van.

Az említett átigazolási dátum óta véglegesnek tekinthetjük a ZTE FC keretét, s ha a tényeket nézzük, Boér Gábor együttese veretlen. A Magyar Kupában simán továbbjutott a Cigánd elleni 4-0-val, a bajnoki találkozókon pedig két döntetlen (Fehérvár FC 3-3, Puskás FC 1-1) és egy győzelem (Mezőkövesd 2-1) a mérleg. Az egerszegiek lemaradása a bajnokság első hat mérkőzésén következett be, amikor mentek el meccsek, amiket meg lehetett volna nyerni, s akkor a kék-fehérek is előrébb tarthatnának.

A szombati sikerrel viszont kétségkívül tettek egy lépést előre, az utolsó két helyezettől elléptek négy ponttal. Ott vannak két ponttal a tavalyi ezüstérmes Kecskemét és hárommal a Fehérvár FC mögött, amit ugyebár előzhetnék is, ha nincs az a 3-3, amikor igazából nyernie kellett volna a zalaiaknak. De nem érdemes nagyon számolhatni még, ahogy a kiesési rangadó kifejezés is kissé furcsa a bajnokság ezen szakaszában. Mint látjuk, csak kis különbségek vannak még a csapatok között. A kifejezést (kiesési rangadó) a második kör után, azaz a 22. fordulót követően lesz érdemes újra elővenni az akkor érintett csapatok csatájában. Egy esetben lehet kivétel, ha netán már korábban néhányan tényleg nagyon leszakadnának a mezőny többi tagjától. Jelenleg erről szó sincs.

Ami pedig a ZTE FC szombati játékát illeti. Ha az összeképet nézzük, akkor sima győzelmet aratott az egerszegi csapat, és tulajdonképpen csak Stefanos Evangelou szerencsétlen öngólja tette újra nyílttá a mérkőzést. A helyzetek száma és kialakítása megfelelő volt, a hatékonyságban persze lehet még javulni. A ZTE FC-nek nagy nyeresége Yohan Croizet játéka, az Újpestről kölcsönbe érkezett játékmester Mezőkövesden is főszereplő volt, meghatározó az ő játéka ebben a csapatban. Antonio Mance két találata önmagáért beszél, a támadó amióta a ZTE-hez érkezett (ő is szeptemberi szerzemény...) négy mérkőzésen szerzett három gólt és a kupatalálkozón is betalált. Azzal együtt öt meccs, négy gól - nem rossz arány... Nekünk például tetszett Bedi Bence futballja, ő az a hasznos játékos, aki ebben a ZTE-ben mindig segíteni tud és persze a mindig megbízható Bojan Sankovic és Szendrei Norbert is. Ha úgy vesszük, a ZTE FC nem kapott gólt szombaton, legalábbis ellenfél általi akcióból, ez is biztató. Így utólag, Evangelou rövidzárlata is belefért, de az az igazság: ha nem nyert volna a ZTE FC, akkor ez a mondat most nem lehetne érvényes...

Szünet van a jövő hét végig a bajnokságban, a ZTE FC pedig egy edzőmeccset tervez ebben az időszakban: most szerdán 16 órától a stadion mögött az osztrák II. ligás SV Lafnitz lesz a vendég Egerszegen.