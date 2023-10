Kecskeméten 12.30 órakor fúj a sípjába a játékvezető a Széktói stadionban, ahonnan a ZTE FC-nek nem lehetnek kellemes emlékei az elmúlt szezonról. Kétszer vendégeskedtek a kék-fehérek Kecskeméten és mindkétszer kikaptak, igaz, akkor a KTE, mint újonc valósággal szárnyalt. A legutóbbi pontvadászat ezüstérmese a bajnokság meglepetéscsapatának számított, ugyanakkor Szabó István együttese a mostani szezonban már nem annyira eredményes. Ötödik meccse óta nyeretlen, és öt találkozón mindössze egy pontot szerzett. A ZTE FC mérlege annyival jobb ebben a periódusban, hogy egy győzelem és két döntetlen mellett két vereség áll a neve mellett, de a legutóbbi, Paks elleni 2-5 után megint nehéz lenne megjósolni, hogy most melyik arcát mutatja a ZTE FC.

A Kecskemét a legutóbbi mérkőzésén szintén gólgazdag meccset játszott. Ebből a szempontból egy góllal „jobban” teljesített a zalaiaknál, mert az Újpest ellen „csak” 5-3-ra kapott ki – viszont volt már 5-0 is a fővárosi lilák javára...

Így érkezik el a szombati, egymás elleni találkozójuk. Boér Gábor, a ZTE FC vezetőedzője szavaiból azt hallani ki, hogy ők is érzik, mennyire fontos most ennek a mérkőzésnek a végeredménye.

– Sajnos nemhogy javult, hanem rosszabbodott a helyzet a múlt héthez képest, hiszen a keretben vannak további sérültek – kezdte ezzel esélylatolgatását Boér Gábor. – Most viszont nem azzal kell foglalkoznunk, hogy kire számíthatunk, illetve kire nem, sokkal inkább arra fókuszálunk, hogy a múlt heti pofon után fel tudjunk állni. Sajnos továbbra is sok az egyéni hiba, így a héten nagyon készültünk arra, hogy ezeket megpróbáljuk a lehető legminimálisabbra szorítani.

Megemlítettük a szakvezetőnek, hogy a Kecskemét talán már nem annyira acélos, mint az elmúlt szezonban, emiatt pedig lát-e nagyobb esélyt rá, hogy most pontot, pontokat hozzanak haza. Illetve, megkérdeztük, hogy a jövő szerdai, Haladás elleni MK-meccsre való tekintettel tervez-e rotációt.

– Szombati ellenfelünknél, a Kecskemétnél is sok volt a sérült, de továbbra is egy nagyon fizikális csapat – válaszolta. – Hosszú labdákkal próbálkozik támadásaiban, ugyanazt játssza, mint a tavalyi szezonban. Valóban nem úgy szerepelnek eddig, mint a tavalyi szezonban, de hazai pályán továbbra is nagyon eredményesek, és főleg idegenben bukták el eddig a meccseik zömét. Az ő szempontjukból most hazai pálya következik, nekünk viszont az lesz a feladat, hogy megpróbáljuk megállítani őket, mert eredményesek akarunk lenni. A közelgő kupameccsel kapcsolatban nem lesz semmiféle taktikázás, mert nem vagyunk abban a helyzetben. Nekünk ugyanis minden egyes pont életbevágó, a másik dolog, hogy két egymást követő mérkőzést ki kell bírnia egy csapatnak. Éppen ezért a szombati összeállításunkat semmiben nem fogja befolyásolni az a tény, hogy szerdán a Magyar Kupában a Haladás vendégei leszünk.

A sérülteknél maradva, a múlt heti Paks elleni találkozón Mim Gergely, Zoran Lesjak és Josip Spoljaric is hiányzott, ők nagy valószínűséggel most sem utazhatnak, mellettük Bojan Sankovic is hasonló cipőben jár...