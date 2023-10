A 205 célba érő egyben az elmúlt három év legmagasabb száma is (a csúcs 2019ben volt 325 fővel), amiben remek idő is közrejátszott. Többeknek sikerült egyéni rekordot is dönteni a megadott távokon, hiszen ezek a másfél évtizedes versenytörténetben nem változtak A futókat sok családtag, barát is elkísérte, így a célterület körüli sok ember igazi jó hangulatot adott a viadalnak.

Az ovisok kimagasló számban voltak idén (nagyon sokan Kanizsáról jöttek), a 10 és 21 km-en 79 futó állt a rajtvonalnál, de természetesen a 3 km-en volt a legnagyobb részvétel (90). Az ideális körülmények ellenére nem dőlt meg egyik távon sem a pályacsúcs. A legközelebb ehhez a 10 km-es férfi mezőnyben Karsai Márton volt, aki egy perccel maradt el a Zalaegerszegről indult olimpiai hetedik helyezett Bicsák Bence 33:33 perces nagyon jó idejének megdöntéséhez.

Az ötletgazda és ma is fő szervező Käsz Ferenc (hivatalosan a Zalaegerszegi Aszfaltszaggatók SE a rendező) elmondta azt is, hogy szokás szerint mindenkinek került a nyakába érem a célba éréskor, díjazták a rengeteg kategória helyezettjeit, valamint az abszolút elsőket.

-Szokás szerint a Fekete István iskola tornatermében láttuk vendégül a versenyzőket egy tányér nagyon finom gulyáslevesre - tette még hozzá Käsz ferenc. - Az időméréssel megbízott cég jóvoltából minden befutó letöltheti az internetről az oklevelét, megnézheti a videós befutóját. Ahhoz, hogy ilyen színvonalas versenyt tudtunk rendezni, az köszönhető a támogatóknak, és az önkormányzatnak is.

Eredmények:

Óvodásfutam (500 m). Lányok: 1. Borsos Dóra 02:14, 2. Möbius Liza 02:32, 3. Csontos Zsófia 02:40. Fiúk: 1. Kiszler Márton 02:00, 2. Orbán Dávid 02:09, 3. Andor Ármin 02:23.

3 km. Nők: 1. Császár Éva 12:10, 2. Barabás-Bár Zselyke 12:17, 3. Hammer Nóra 12:29. Férfiak: 1. Németh Balázs Ákos 10:57, 2. Németh Dániel Zoltán 10:59, 3. Mézes Tibor Sólyom 11:30.

10 km. Nők: 1. Boldizsár Borbála 46:10, 2. Chlebik Mónika 47:17, 3. Császárné Németh Eszter 49:28. Férfiak: 1. Karsai Márton 34:36, 2. Hegedüs Márton 36:10, 3. Hegedüs Máté 36:31.

21 km. Nők: 1. Kovács Fanni 1:52:24, 2. Szigeti Ildikó 1:58:13, 3. Kápli Ilona 2:03:13. Férfiak: 1. Möbius Márk 1:24:25, 2. Faragó Jonatán János 1:24:43, 3. Pálfy Antal 1:38:51.