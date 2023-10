Két hete Mezőkövesden nyert a ZTE FC és ezzel elkerült a kieső helyről, de még mindig nagy a lemaradása az eredetileg tervezetthez képest. Az előrelépéshez a hazai környezet most esélyt ad, viszont egy olyan ellenfél érkezik, amely ellen enyhén szólva sem ment az elmúlt években a zalaiaknak, noha gólgazdag meccsek is voltak ezek között. A ZTE FC 2019-es, az élvonalba történő visszajutása óta lejátszott 12 találkozón 6 paksi siker született a 2 ZTE-győzelem mellett, és 4 alkalommal döntetlennel zártak a felek. Az NB I.-ben lejátszott eddigi egymás elleni 24 találkozón abszolút "egálra áll" a két csapat: 8-8 paksi és egerszegi győzelem mellett 8 a döntetlenek száma. A két csapat legutóbb májusban találkozott Zalaegerszegen, akkor 1-1 lett a végeredmény.

A mostani bajnokságban mutatott eddigi forma alapján egyértelműen a tolnaiak állnak jobban, hiszen 18 megszerzett pontjukkal a tabella második helyén állnak, míg a ZTE FC 8 ponttal a 10. pozíciót birtokolja. A Paks talán ebben a szezonban annyira nem gólerős, mint a korábbiakban, de nyerni tudnak. Az elmúlt két szezonban a tolnaiak adták az NB I. gólkirályát (Hahn János, Varga Barnabás), Hahn most is a keret tagja, de ebben a szezonban még nem talált be. És azt azért jegyezzük meg: van egy Könyves Norbert és egy Böde Dániel is a csapatukban.

A ZTE FC viszont most is csak magára kell, hogy figyeljen. Boér Gábor, a ZTE FC vezetőedzője is bízik együttesében és a jó folytatásban.

-A kéthetes szünet első fele kissé nehezebben telt, hiszen voltak sérültek a keretben és a válogatottakban is szerepeltek játékosaink - jegyezte meg a zalaiak szakvezetője. - A második héttől, azaz a mostaniban már kiegészültünk és jobban ment a munka. Olyan ellenfél érkezik hozzánk, amely mindegy, hogy hol áll a tabellán - különösen Bognár György edzősége alatt -, ugyanazt a bátor és támadófutballt játssza, amivel bárkire veszélyes lehet. Vannak egyéniségek, volt válogatottak is a keretükben, de nekünk csapatszinten kell az ellenfélre készülni és nem egyénekre. A legutóbbi három mérkőzésünkön már az eredményesség is javult, de szeretnénk még eredményesebben futballozni, így hazai pályán mindenképpen be akarjuk gyűjteni a három pontot. A játékunk javul, kezd összeállni, de még mindig van javítanivalónk, amin folyamatosan dolgozunk.

A ZTE FC-ben nincs eltiltott, viszont Zoran Lesjak és Mim Gergely sérülés miatt nem lehet a keret tagja szombaton.