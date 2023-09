A legutóbbi jó szereplés meghozta a Zalakerámia ZTE KK-hoz is azt a "nyugalmat", hogy leginkább most nem a problémákról, hanem az új tervekről szóljon elsősorban a szurkolói ankét is. A ZTE KK ügyvezetője, Török Róbert is azt emelte ki, hogy a szurkolók az elmúlt szezonban nagyon nagy segítséget adtak az együttesnek, nem voltak rendbontások, sőt, még a rivális csapatok képviselői is elismerően szóltak az itt tapasztalt hangulatról. Az ügyvezető a csapat célkitűzését az első nyolcban, azaz a rájátszásba kerülésben határozta meg.

Sorrendben ezt követően Bali Zoltán, Zalaegerszeg alpolgármestere következett a felszólalók tekintetében. Mint a tulajdonos önkormányzat képviselője azt emelte ki, hogy a város biztosítja a csapat működéséhez szükséges nyugodt hátteret és reményét fejezte ki, hogy ismét sikeres lesz az együttes. Bali Zoltán röviden szólt a sportcsarnok helyzetéről, s mint megemlítette, az új csarnok építésének projektje jelenleg áll, azonban a város a szükséges felújításokat önerőből el kívánja végezni. Elsősorban a játéktér teljes rekonstrukcióját és energetikai fejlesztéseket.

Bencze Tamás, a ZTE KK szakmai igazgatója főleg az új edző és az új játékosok kiválasztásáról beszélt. (Mint ismert, a sikeres szezont követően Sebastjan Krasovec jelezte, hogy nem kíván élni a klub által kínált hosszabbítás lehetőségével - a szerző). A szakmai igazgató úgy fogalmazott, hogy az érkező cseh Lubomir Ruzicka a klub számára is szimpatikus szakvezető, akinek az elképzelései azonosak az övékével. Örömtelinek nevezte hogy a tavalyi csapatból sikerült megtartani az egyik légióst Danilo Ostojic személyében, illetve azt már nagy sikerként említette, hogy a saját nevelésű Tóth Ádámot 12 év után sikerült végre hazacsábítani.

Ehhez csatlakozott szavaival Lubomir Ruzicka, aki mindenképpen örömtelinek nevezte, hogy egy Tóth Ádám kaliberű hazai játékost sikerült igazolniuk, hiszen ezekben az egyeztetéseknek és döntéseknek ő is részese volt. A cseh vezetőedző elárult egy kulisszatitkot is, vagyis két éve a Paks csapata hívta, de akkor nem akarta félbehagyni azt a munkát, akit hazájában Brnóban vállalt. Tizenötévnyi, hazai edzősködés után viszont kihívásra vágyott és mint mondta, azért is esett a választása a Zalakerámia ZTE KK-ra, mert számára fontos, hogy legyen közönség a mindenkori csapata mögött. Itt olyan atmoszférát tapasztalt, amely illik az ő filozófiájához is, és kihívásnak nevezte azt, hogy a csapat szurkolóit elégedetté tegye.

Tóth Ádám, immár csapatkapitányként szólt a megjelentekhez, hiszen elhangzott: Keller Iván, az eddigi "cséká" maga ajánlotta fel, hogy átadja a karszalagot és nem is kellett erről csapaton belül szavazni. A ZTE KK visszatért centere idősíkban is elhelyezte távozását és visszatérését, mert mint mondta "fiatal tacskóként" ment el, viszont annyira még nem is öreg, hogy ne tudna segíteni a csapatnak. Megtisztelőnek nevezte, ezt a mostani szerepkörét, főleg annak tudatában, hogy a ZTE kosarasainak életében ezt olyan elődök töltötték be, akikre ő mindig bálványként tekintett.