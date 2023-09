Ahogy a vasárnapi tudósításunk címében is írtuk, a két hazai gólra hat vendégtalálat lett a válasz, ami tény (2-6), de persze nem volt törvényszerű sem. Ami valóban szimpatikusnak tűnt, hogy az esélytelenebb ZTE motiváltan és jól futballozott, amivel valószínűleg azért meg is lepte ellenfelét, noha a találkozó után Máté Csaba, az FTC mestere azt mondta, hogy csapata a tervezettek szerint dolgozott végig. Azt elismerte, hogy a kétgólos hátrány nem volt benne a számításaikban, de - ismerve az erőviszonyokat - tudták, hogy náluk lesz többet a labda. A másik oldalon Boér Gábor, a ZTE FC vezetőedzője érthetően azt emelte ki, hogy csapata jól kezdte a találkozót, szerinte a legfőbb fordulópont az volt, amikor az FTC második büntetője után gyorsan jött a harmadik találat és ezzel fordított a fővárosi csapat.

A többi gól, ha nem is jött magától, de az érezhető volt, hogy az FTC kerete van annyira erős, hogy bármikor tudjon ritmust váltani, gyorsaságban érezhetően más szintet képvisel most az FTC. A ZTE FC-nek meg azzal sem volt szerencséje, hogy volt a pályán egy remek formában lévő támadó Varga Barnabás személyében. A Ferencváros nyáron szerződtetett futballistája ott folytatja, ahol abbahagyta. Az elmúlt szezonban a Paks együttesében lett gólkirály 26 találattal, jelenleg pedig hat forduló után már hétnél tart. Vasárnap a ZTE Arénában háromszor volt eredményes, kétszer tizenegyesből, plusz egy büntetőt még ki is harcolt, s ne feledjük: az FTC a hat góljából hármat 11-esből szerzett.

Ami némileg árnyalja a ZTE szempontjából a vereséget, igaz, nagyon vitatkozni sem lehet a büntetők jogosságán. De kizárólag csak így, hogy van VAR... Ki lehet kockázni minden egyes mozdulatot, s megtalálni azt a pontot, ahol valóban érintkezik mondjuk a két láb. Érdekes volt például a második tizenegyes (ekkor Bedi szerelési kísérleténél találta el Zachariassen lábát), hiszen folytatódott a játék, tulajdonképpen senki nem reklamált a vendégek közül, hogy aztán egyszer csak a játékvezető jelezze: szóltak neki, hogy nézzen meg egy korábbi jelenetet... Ez ma már a futball része, vele kell élni és jobban figyelni. Kissé talán a ZTE FC játékosait is elvitte a hév, de érthető, hiszen vezettek, a meglepetés kezdett benne lenni a levegőben.